Alin Tișe, președinte CJ Cluj: „Știu cu cine NU se consultă Bolojan. Cu mine! PNL riscă să dispară”.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, spune că Partidul Național Liberal nu mai știe „cum să se salveze”, e „în cădere liberă”, care se duce deja „la o cifră” în intențiile de vot și aflat în risc de dispariție.

Alin Tișe, alături de Emil Boc, Cătălin Predoiu și Crin Antonescu, cu ocazia vizitei candidatului la prezidențiale Crin Antonescu la Cluj (martie 2025) | Foto: monitorulcj.ro

Alin Tișe, care a candidat la funcția de prim-vicepreședinte PNL, dar a pierdut, reclamă faptul că premierul Ilie Bolojan nu se consultă cu oamenii din teritoriu când vine vorba de reformele administrative sau de tăierile de personal și acuză lipsa de comunicare din interiorul partidului care va duce la dispariția PNL.

„Cu cine se consultă Ilie Bolojan? N-aș putea să vă spun cu cine se consultă, eu aș putea să vă spun cu cine nu se consultă. Adică cu mine. Nu poți să decizi o chestiune obiectivă lăsând la aprecierea unei persoane fără criterii pe cine dai afară din instituție. Nu există asta. Guvernul face politica națională prin legi, într-adevăr Guvernul poate decide reducerea unor cheltuieli publice. Dacă legea va spune reducere de personal, voi putea da afară 10 femei de serviciu, 2 șoferi, cu salarii foarte mici și practic nu acopăr nici 10% din fondul de salarii. Soluția ar trebui nuanțată și mers pe o soluție mai echitabilă, raportată nu la oameni, ci la sume, la cifre”, a spus Alin Tișe, marți, într-o conferință de presă.

„PNL-ul nu mai știe cum să se salveze”

Tișe mai arată că oamenii nu au uitat de măsurile luate în urmă cu mai bine de 10 ani de fostul premier Emil Boc, iar acum, prin măsurile luate de Guvernul Bolojan „zeci de mii de oameni nu vor mai vota PNL”.

„Sunt alții care sfătuiesc miniștri și persoanele decidente. Faptul că nu reușim să avem această coerență în a decide asta se vede în gândirea pe care oamenii o au în guvernare. Și aici nu vorbesc de o persoană, vorbesc de guvernarea în sine. Faptul că unii participă la fără frecvență în guvernare, când le convine, alții mai puțin, alții amenință că ies de la guvernare, dar rămân acolo. Deja începe mișcarea pe care am văzut-o și o știm, în care fiecare încearcă să se salveze individual, vorbesc de partide. Ori, s-a demonstrat în guvernarea PSD-PNL că numai noi am crezut că oamenii ne înțeleg și ne-au executat la alegerile parlamentare de nu ne-am văzut. Noi am crezut că la guvernare suntem împreună și pe teren ne certăm și dăm vina unii pe alții. Oamenii au zis că ne batem joc de ei. Adică nu ați fost împreună la guvernare, nu ați luat măsuri împreună, acum spuneți că sunteți răi în loc să ne fi asumat o construcție, cum am avut guvernarea să ți-o asumi la nivelul țării cu bune și cu rele, oamenii au zis ăștia ne fraieresc. La fel și acum, o să iasă pe rând și o să ne spună cât de rău e celălalt de la guvernare. Și atunci te miri că oamenii se duc spre partide sau spre nebunii neînțelese? Nu-i mirare. Acum văd că PSD-ul nu știe cum să-și găsească motiv să iasă de la guvernare. UDMR, săracii, se uită la spectacol, pentru ei e foarte ușor cât timp e AUR și îi ține în viață, dacă s-ar putea un AUR cât mai activ pentru UDMR ar fi senzațional, iar noi, PNL, nu mai știm cum să ne mai salvăm, ne dăm seama că partidul e în cădere liberă și suntem singuri. Una vorbim la masă și la desert spunem altceva. Plus că nu există comunicare cu baza partidului, de unde ai putea să iei informații totuși. Astăzi, conducerea partidului e formată din câțiva aleși locali și nu mai există această comunicare și dorință de a comunica. Nimeni nu înțelege ce se întâmplă”, a mai declarat Tișe.

Dispare PNL?

„Poate sunt eu depășit, dar eu nu cred că mâine sau astăzi PNL, și vă spune unul care nu e cu pedigree-ul PNL, liberalii vechi, autentici, ar accepta o dispariție a PNL-ului sau o fuziune cu un alt partid din care PNL să dispară. PNL-ul nu a acceptat să fuzioneze cu PD-ul doar dacă își va păstra numele. Majoritatea din PNL își doresc ca acest partid să continue. Problema este că deja ne ducem la o cifră. Asta este o mare problemă. Măsurile de tăiere le-a luat Emil Boc doar într-o direcție numai la funcționari și a avut o tentativă la pensionari, dar nu a reușit atunci, și oamenii n-au uitat acele tăieri ani de zile. Imaginați-vă acum măsurile luate acum reducem personalul, mărești impozitele, taxele, aceia nu vor mai vota PNL decât în cazuri extreme. Pe de-o parte măsurile nepopulare și nu există în interiorul partidului această comunicare ca să poți justifica oamenilor măsurile. Ce să le spun eu oamenilor de pe stradă de ce s-a întîmplat asta, dacă eu nu știu de ce s-a întâmplat”, a mai spus șeful CJ Cluj.

Propunere de la Cluj pentru reforma administrativă

Alin Tișe este de părere că Guvernul ar trebui să decidă reducerea cu 10% a fondurilor de salarii, nu pe reducerea de personal.

„Să reducă fondul de salarii, dar salariile în plată nu salariile fictive cu posturile neocupate, să lase fiecare primar sau președinte de consiliu să reducă cu 10% cheltuielile de salarii, fondul de salarii efectiv în plată. Poți să faci asta prin diverse modalități: externalizezi anumite servicii, reorganizezi departamente, nu neapărat prin a da afară 10%. Rămân la părerea că cel mai ușor de implementat ar fi fost, dacă m-ar fi întrebat pe mine, decât să ai o poziție în a implementa o măsură cu o măsură care e respinsă de oameni și de aleși e foarte greu să implementezi, aproape imposibil. Tot timpul se va găsi o modalitate să fentezi acea decizie. Dacă ar fi mers pe propunerea de a reduce fondul de salarii, cum o faci? Ești manager, ești ales, tu să ne arăți cât aveai fond de salarii efective în plată, să ne arăți că le-ai redus efectiv cu 10%. Dacă se încăpățânează să rămână cu 10-20% asta înseamnă să dăm oameni afară. Și ca să dai oameni afară, să fi scos din orice bănuială de subiectivism, ceea ce e foarte greu, ar trebui să stabilească și procedurile prin care să dai afară 10 sau 20%. Dacă vom ajunge să concediem un număr de angajați, eu personal, voi face un regulament prin care voi cere sprijinul Facultății de Drept, de Administrație Publică, în care realmente să mă ajute să pot găsi un criteriu obiectiv fără să implicăm emoția sau subiectivismul”, a mai spus Tișe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: