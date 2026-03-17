Cine este tânăra care a murit în accidentul rutier din centrul Clujului? Era însărcinată.

Luni, 16 martie 2026, o tânără de 30 de ani și-a pierdut viața la spital, în urma unui accident rutier petrecut în centrul municipiului Cluj-Napoca.

Aletta, tânăra care a murit în urma unui accident rutier petrecut în Cluj-Napoca, luni, 16 martie 2026 | Foto: The One Clinic

Tânăra a fost lovită de o mașină propulsată pe trotuar, pe calea Moților din Cluj-Napoca.

Inițial, tânăra a intrat în stop cardio-respirator și a fost transportată la spital în stare gravă, iar ulterior a decedat.

Este vorba despre Aletta, o tânără care lucra la un salon de înfrumușețare din municipiul Cluj-Napoca.

Două vieți nevinovate curmate într-o zi în Cluj-Napoca

„Cu inimile frânte anunțăm că draga noastră colegă, Aletta, a plecat dintre noi mult prea devreme, în urma unui tragic accident. Aletta va rămâne în amintirea noastră prin zâmbetul ei cald, bunătatea și energia pe care o aducea în fiecare zi. A fost mai mult decât o colegă, a fost o prietenă care ne-a făcut viața mai frumoasă. Ne vor lipsi râsetele și prezența ei. Gândurile noastre sunt alături de familia ei și de toți cei care au iubit-o. Nu te vom uita niciodată, Aletta”, a transmis clinica unde muncea Aletta, într-o postare pe Facebook, marți, 17 martie 2026.

Mai mult, ieri, practic au fost curmate două vieți, deoarece Aletta era însărcinată, potrivit observatornews.ro.

Cum s-a petrecut accidentul din Cluj, soldat cu moartea Alettei?

Potrivit IPJ Cluj, din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 36 de ani, din județul Sălaj, care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un autovehicul condus de o femeie, de 30 de ani, din același județ.

„În urma impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat pe spațiul destinat pietonilor, unde a acroșat o femeie de 30 de ani. Femeia de 30 de ani, care se deplasa pe trotuar, a fost transportată la unitatea spitalicească (iar ulterior a decedat - n. red.) pentru acordarea îngrijirilor medicale. La testarea conducătorilor auto cu aparatul etilotest, a fost indicat rezultat negativ la ambii conducători auto”, a transmis IPJ Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

