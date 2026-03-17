Canalizare nouă pe strada Făgetului din Cluj-Napoca. Cât vor dura lucrările?

Strada Făgetului din municipiul Cluj-Napoca va avea o canalizare nouă.

Strada Făgetului din Cluj-Napoca va avea o nouă canalizare | Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean (CJ) Cluj continuă, prin Compania de Apă Someș, investițiile de extindere a rețelei de canalizare din municipiu.

Compania de Apă „Someș” S.A, operator regional aflat sub autoritatea forului administrativ județean, continuă lucrările de extindere, cu fonduri europene, a rețelelor edilitare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

În acest context, firmele de specialitate contractate au demarat execuția lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare menajeră pe strada Făgetului din municipiul Cluj-Napoca.

Alin Tișe: „Investiția va îmbunătăți confortul clujenilor”

„Vorbim de o nouă investiție care va îmbunătăți, în mod semnificativ, confortul edilitar al clujenilor care locuiesc în această zonă. Lucrările au început la sfârșitul săptămânii trecute și vor dura maxim o lună și jumătate”, a declarat președitele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Proiectul prevede extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de circa jumătate de km precum și construirea unei stații de pompare a apei.

Lucrările sunt parte a contractului „CL 3.1 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Cluj-Napoca”, derulat prin Programul de Dezvoltare Durabilă – PDD.

CJ Cluj a reamintit faptul că Programul de Dezvoltare Durabilă – PDD, care acoperă perioada de programare 2021-2027, este numele sub care continuă și vor fi finalizate investițiile co-finanțate de UE, demarate de Compania de Apă Someș S.A. din 2019, în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

