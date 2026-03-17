Exproprieri de 4,8 milioane de lei pentru zona Borhanci – Brâncuși: conexiune esențială cu centura metropolitană

Administrația locală pregătește exproprierea imobilelor din zona Borhanci – Brâncuși pentru realizarea drumului de legătură la centura metropolitană Cluj. Valoarea despăgubirilor depășește 4,8 milioane de lei.

Foto: imagine randată proiect - Emil Boc - Facebook

Primăria Cluj continuă demersurile pentru realizarea drumurilor de legătură la centura metropolitană.

„Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții Etapa II – Drum Transregio Feleac TR 35 – Drumuri de legătură – Drum DL 31 din municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 25.529 mp (...).

Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local a imobilelor situate pe amplasament”, se menționează în proiectul de hotărâre ce va fi supus dezbaterii și votului Consiliului Local în ședința de vineri, 20 martie.

Valoarea aferentă despăgubirilor pentru imobile – terenuri și clădiri – este de 4.806.343,55 lei.

În total, peste 90 de proprietăți sunt vizate de procedura de expropriere. Exproprierile vizează terenurile și construcțiile ce se suprapun peste culoarul viitorului drum de legătură, care va asigura conexiunea cu centura metropolitană.

Investiția este parte a proiectului centurii metropolitane: în total, administrația locală va realiza patru drumuri de legătură la centura ocolitoare.

Drumul DL 31, tronson cuprins între km 0+095 şi km 0+950, face parte din grupa de proiecte Drum Transregio Feleac TR 35 Etapa II – Drumuri de legătură în portofoliul UAT-urilor, care alături de Drum Transregio Feleac TR 35, este soluția care răspunde cererii de transport rezultată ca urmare a dezvoltării dinamice a zonei metropolitane.

Astfel se asigura o conexiune directă a curenților de trafic pe direcția Nord-Vest - Est a Municipiului ClujNapoca cu legătură în nodul 13 al centurii metropolitane și prin acesta se asigura o conexiune rapidă şi adecvată cu întreaga rețea de străzi şi drumuri din zona metropolitană. Acest traseu se axează pe modernizarea și reconfigurarea rețelei locale de străzi deja existente din zona Cartierului Gheorgheni, cu legătură în Nodul 13 al centurii metropolitane. Pentru realizarea acestui obiectiv este necesară realizarea porcedurilor de expropriere.

Drumurile de legătură la centura metropolitană, investiție de 43 de milioane de euro din bugetul local

Drumul de legătură 22 continuă traseul străzilor, Cernăuți, Basarabiei, Dimitrie Gusti, până la intersecția cu Aleea Bâlea. Coridorul de expropriere crește cu 2 mp, iar valoarea investiției este stabilită la 83,9 milioane lei , inclusiv TVA.

continuă traseul străzilor, Cernăuți, Basarabiei, Dimitrie Gusti, până la intersecția cu Aleea Bâlea. Coridorul de expropriere crește cu 2 mp, iar , inclusiv TVA. Drumul de legătură 23 pe traseul străzilor Bucovina, Huedinului, până la interescția cu strada Mehedinți, inclusiv intersecția cu strada Mehedinți. Valoarea investiției este stabilită la 32,4 milioane lei .

pe traseul străzilor Bucovina, Huedinului, până la interescția cu strada Mehedinți, inclusiv intersecția cu strada Mehedinți. Valoarea investiției este stabilită la . Drumul de legătură 24 se suprapune exclusiv peste strada Edgar Quinet. Valoarea investiției este de 32,9 milioane lei .

se suprapune exclusiv peste strada Edgar Quinet. Valoarea investiției este de . Drumul de legătură 32 este în Gheorgheni și asigură o altă ieșire, din Borhanci, înspre oraș, înafară de intrarea existentă de la nodul Brâncuși. În urma verificărilor la DL32, s-a constatat că suprafața supusă exproprierii este parte a domeniului public, iar suma alocată va fi redusă. Investiția este estimată la 61,2 milioane lei.

