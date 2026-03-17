Panică la Guvern din cauza crizei carburanților. Ministru: „Sunt creșteri spectaculoase, ne îngrijorează situația”.

Guvernul ia în calcul măsuri de intervenție în contextul creșterilor spectaculoase a prețurilor la carburanți. Executivul condus de Ilie Bolojan nu a luat încă o decizie finală, însă situația din Orientul Mijlociu și impactul asupra carburanților trezește îngrijorări.

Prețul motorinei și benzinei a crescut spectaculos, marți, astfel că șoferii au avut parte de un nou șoc: motorina a depășit pragul de 9,1 lei pe litru, iar prețul benzinei a ajuns la 8,59 lei.

„Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut”, a transmis, marți, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare.

Recent, premierul Ilie Bolojan declara că autoritățile urmăresc atent prețurile la pompă și iau măsuri pentru a limita impactul asupra românilor.

Totuși, marți, prețurile la pompă au urcat vetiginos.

Conform ministrului Finanțelor, Guvernul va lua o măsură în urma „analizei” efectuate:

„Toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibilului trebuie să acționeze în acest sens. Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor a fost transmisă la Guvern sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință și partea acestei decizie suntem și noi, Ministerul Finanțelor”, a susținut, marți, Alexandru Nazare, citat de Agerpres.ro

Monitorizare „mult mai strictă” a prețurilor

El a precizat că majorarea prețului a avut loc imediat după începerea războiului deși stocurile la dispoziție la acel moment nu au fost influențate de această decizie fiind achiziționate în trecut.



„Am văzut o creștere a prețului care s-a suprapus cu momentul inițierii războiului din Orientul Mijlociu. Imediat. E clar că stocurile la dispoziție la momentul începerii războiului nu au fost influențate de această decizie. Sunt stocuri achiziționate în trecut. Știu că premierul Ilie Bolojan a avut discuții cu companiile din domeniu. Știu că și Ministrul Energiei a fost foarte activ, a discutat cu companiile. Consiliul Concurenței, ANAF, ANPC trebuie să acționeze și cred că în următoarele zile, pe baza analizelor, se va lua o decizie în sensul monitorizării mult mai stricte a prețurilor”, a spus Alexandru Nazare, întrebat de jurnaliști despre evoluția prețurilor la combustibili.

„Nu orice măsură pe care o luăm va avea efecte imediate”

Ministrul a precizat că Ministerul de Finanțe nu a făcut doar o analiză, ci a acționat.

„Schema de ajutor de stat care era aferentă transportatorilor a fost updatată imediat. Am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 de bani, astfel încât prețul mărit să nu fie transferat imediat și acest lucru s-ar fi întâmplat în cazul transportatorilor. Deci, Ministerul Finanțelor încă de săptămâna trecută a luat o decizie care e benefică în acest context. Pentru a continua, pentru a declara situația de criză în zona energiei, pentru monitorizarea prețurilor, pentru o monitorizare mult mai strictă a modului în care se comportă anumiți operatori economici, Guvernul trebuie să ia niște măsuri care sunt statuate în Ordonanța 84 din 2022”, a declarat Alexandru Nazare.



Întrebat în ce măsură tensiunile politice afectează posibilitatea de a lua aceste măsuri, el a afirmat că „trebuie să fim foarte atenți pentru că nu orice măsură pe care o luăm este o măsură care să aducă rezultate imediate, să se vadă imediat în preț sau să stabilizeze prețurile”.

