Alin Tișe speră ca Spitalul Pediatric Monobloc Cluj și Centrul de Transplant Multiorgan să fie finanțate din cele 10 mld. euro pe care România le primește prin PNRR în 2026

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a anunțat că România va primi, în 2026, 10 miliarde de euro prin PNRR, iar acum, președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, speră că din acei bani să ajungă și pentru finanțarea Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj și Centrului de Transpalt Multiorgan.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, este încântat de faptul că România va primi la anul 10 miliarde de euro prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Alin Tișe: Spitalul Pediatric Monobloc și Centrul de Transplant Multiorgan merită finanțare

Președintele CJ a precizat că Spitalul Monobloc Pediatric din Cluj și Centrul de Transplant Multiorgan sunt două proiecte ajunse într-un stadiu în care să merite finanțare.

„O veste bună pentru astăzi, venită dinspre Guvern - România va primi 10 miliarde de euro prin PNRR în 2026. Sperăm ca, de data aceasta, decidenții să aibă înțelepciunea de a finanța proiecte mature, nu promisiuni prin care țara noastră a pierdut banii de la UE! Cum sunt Spitalul Monobloc Pediatric din Cluj, un proiect matur, aflat deja în implementare și Centrul de Transplant Multiorgan! Două spitale pentru sănătatea locuitorilor din întrega Transilvanie”, a scris Alin Tișe, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Marți, 14 octombrie 2025, CJ Cluj anunța că pe amplasamentul viitorului Spitalu Pediatric Monobloc se desfășoară activități care constau în realizarea de umplutură pentru zona fără subsol a spitalului, etapă la finalul căreia va fi realizată platforma de lucru pentru efectuarea incluziunilor rigide, respectiv a piloților forați, proces ce va începe în circa. două săptămâni. În același timp, pentru zona cu subsol a edificiului medical a început realizarea puțurilor forate pentru drenarea apei de pe amplasament.

De asemenea, antreprenorul lucrărilor derulează operațiuni de organizare de șantier și lărgirea accesului în șantier pentru a facilita intrarea utilajelor cu gabarit depășit, precum și decopertarea stratului vegetal. Totodată, săpătura generală pe zona drenului de test și drenul de test pentru verificarea vitezei de drenare a apei de pe amplasament au fost finalizate în proporție de 100%.

Lucrările de execuție la Spitalul Pediatric Monobloc continuă în forță. Pentru lucrările din acest an desfășurate la proiect, Consiliul Județean Cluj a prevăzut suma de 84.200.000 lei/circa 16,6 milioane de euro.

La finalul lunii martie, în teren debutau lucrările de construire efectivă a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii, în sistem Monobloc, în urma emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Spitalul Pediatric Monobloc Cluj, investiție de 1 miliard de lei

Spitalul pediatric va deservi circa 50.000 de copii/an la nivel național. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, realizat în sistem monobloc, va dispune de 506 paturi pentru spitalizare continuă, 51 de paturi pentru spitalizarea de zi și 30 de paturi aferente serviciului ATI.

Investiția totală este de circa 1 miliard de lei și beneficiază de un termen de 4 ani pentru realizarea lucrărilor.

Lucrările de construcție sunt executate de câștigătorul procedurii de licitație organizate în acest scop, respectiv asocierea BOG'ART - CCN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONIM ŞIKRETI - UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT - DACORUM GRUP - D.Z. MEDICALE - TERRATEST GEOTEHNIC S.A., prin lider al asocierii BOG'ART S.R.L, valoarea contractului este de 970.011.238,95 lei, fără TVA.

Centrul de Transplant Multiorgan de la Cluj va integra soluții tehnice moderne în materie de construcții și arhitectură medicală și pune pacientul pe primul loc în toate fluxurile oferite.

Acesta va fi construit pe str. B. P. Hașdeu nr. 6, zona medicală a Clujului, și va dispune de 264 de paturi pentru spitalizare continuă, 16 paturi pentru spitalizare de zi și 45 de paturi destinate ATI.

10 miliarde de euro pentru România prin PNRR în 2026

Astăzi premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat că România va primi 10 miliarde de euro prin PNRR în 2026.

„Un alt subiect important este PNRR, care, odată aprobat și în Consiliului ECOFIN, permite României să depună cererile de plată la final de an, în așa fel încât să poată fi încasate granturile europene pentru a asigura continuarea investițiilor și pentru a menține echilibrele financiare, a spus Ilie Bolojan, după întrevederea cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie și productivitate, implementare și simplificare.

Prim-ministrul României i-a mulțumit lui Valdis Dombrovskis pentru sprijinul acordat de Comisia Europeană în finalizarea negocierilor pentru revizuirea PNRR.

„Această formă revizuită ne va permite să continuăm investițiile importante pe care România le are în momentul de față în domeniul infrastructurii, construcției de spitale, reabilitării de școli și așa mai departe. Am subliniat interesul sporit al României de a accesa în mod eficient fondurile destinate redresării. Avem la dispoziție până în luna august a anului viitor de cheltuit aproximativ 10 miliarde de euro, care vor constitui baza investițiilor României în cursul anului viitor. Pentru asta ne vom focaliza pe lucrări, pe respectarea jaloanelor, în așa fel încât să putem să accesăm fondurile europene”, a indicat Ilie Bolojan.

