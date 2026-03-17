Keanu Reeves vine la Electric Castle! Starul din Matrix urcă pe scenă la Bonțida. GALERIE FOTO.

Keanu Reeves, actorul din Matrix, vine la Electric Castle cu trupa Dogstar! La Bonțida ajung și Teddy Swims, Wet Leg și LP.

Keanu Reeves este un actor canadian, cunoscut pentru interpretarea personajului Neo din trilogia The Matrix. Alte roluri care l-au consacrat sunt din filmele Speed și John Wick. De asemenea, Keanu Reeves este basistul formației grunge Dogstar| Foto: DepositPhotos.com

The Cure, twenty one pilots, Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap și alte zeci de nume pregătite să facă senzație la castel

Electric Castle dezvăluie afișul complet al ediției ce va avea loc, între 16 și 19 iulie, pe domeniul Bánffy din Bonțida. Deschis de superstarurile The Cure, twenty one pilots și Teddy Swims, completat de senzațiile rock Wet Leg, Nothing But Thieves și LP, cu o selecție extravagantă hip-hop ce-i include pe Kneecap, Yung Lean & Bladee, și electro de top asigurat de Mochakk, Chase & Status sau Subtronics, lineup-ul îmbină nume consacrate și artiști avangardiști ce redefinesc genurile. Totul cu un strop de strălucire hollywoodiană, prin prezența lui Keanu Reeves via Dogstar, la Bonțida.

Ediția din 2026 a festivalului Electric Castle se anunță una dintre cele mai spectaculoase de până acum, cu un line-up care îmbină nume consacrate și apariții surpriză. Cel mai neașteptat moment vine din partea actorului Keanu Reeves, cunoscut pentru rolul său din The Matrix, care va urca pe scena de la Bonțida alături de trupa sa, Dogstar.

Alături de el, publicul îi va putea vedea live pe Teddy Swims, Wet Leg și LP, într-o combinație de stiluri care promite să transforme Castelul Bánffy într-un punct de atracție major pe harta festivalurilor europene. Atmosfera electrizantă, diversitatea artiștilor și surprizele pregătite confirmă că vara lui 2026 la Bonțida va fi una de neratat.

Keanu Reeves, actorul din Matrix, vine la Electric Castle cu trupa Dogstar | Foto: Electric Castle

„Keanu Reeves ne-a spus că vine la Electric Castle doar dacă îi facem în așa fel programul încât să vadă The Cure. E mare fan”, a dezvăluit Renate Rozenberg, PR manager Electric Castle, marți dimineața la Rock FM.

E de la sine înțeles că niciun fan de rock sau Matrix nu va lipsi de la concertul Dogstar, trupa fondată și condusă de Keanu Reeves. Dogstar aduce în festival materiale noi ce demonstrează că revenirea lor este mult mai mult decât un simplu moment de nostalgie. Plus, toată carisma lui Keanu, bineînțeles.

Pe lângă numele deja anunțate, lineup-ul este completat de unii dintre cei mai mari headlineri ai momentului. Duo-ul american Twenty One Pilots se numără printre capetele de afiș ale ediției și revine la Bonțida după show-ul memorabil din 2022. Alături de ei, legenda britanică The Cure completează lista headlinerilor, într-o combinație care promite să atragă zeci de mii de fani din toată Europa.

Astfel, între apariția surpriză a lui Keanu Reeves cu Dogstar și energia explozivă adusă de Twenty One Pilots, ediția din 2026 se conturează ca una dintre cele mai puternice de până acum, cu un mix de rock alternativ, indie și pop care va transforma din nou Bonțida într-un punct central pe harta festivalurilor europene.

„Lost on You” se va auzi la Bonțida!

LP (pe numele real Laura Pergolizzi) este o cântăreață și compozitoare americană cunoscută pentru vocea ei puternică, ușor răgușită, și pentru stilul distinct indie-pop/rock. A devenit faimoasă la nivel internațional cu piesa „Lost on You”, care a fost un hit uriaș. Pe lângă cariera solo, LP a scris piese pentru artiști mari precum: Rihanna, Christina Aguilera sau Cher.

LP a devenit faimoasă la nivel internațional cu piesa „Lost on You”, care încă este un hit uriaș | Foto: Electric Castle

Entuziasmul scapă de sub control odată cu confirmarea lui Teddy Swims ca premieră în festival și în România: e imposibil ca cineva să fi ratat febra „Lose Control”, hit-ul ce l-a propulsat pe Teddy Swims la statutul de star soul-pop. Swims va aduce pe scena principală a festivalului forța brută și intensitatea emoțională a hit-urilor sale „Bad Dreams”, „The Door” și „Hammer to the Heart”.

Teddy Swims este un cântăreț și compozitor american cunoscut pentru vocea sa puternică și emoțională, care îmbină mai multe stiluri muzicale precum soul, R&B, pop și rock. Cariera sa a explodat odată cu videoclipurile postate pe YouTube și TikTok, unde a cântat cover-uri ale unor artiști celebri, precum H.E.R. sau Bruno Mars.

„Lose Control” este una dintre cele mai importante piese din cariera lui Teddy Swims, un single lansat în 2023.

De la un single viral la Grammy

Două nume care spun multe despre cum va arăta scena principală a celei de-a 12-a ediții EC: Wet Leg și Nothing But Thieves. De la un single viral în 2021 la două premii Grammy în 2023, Wet Leg a devenit rapid unul dintre cele premiate nume din indie-ul britanic. Live, trupa livrează hit-uri precum „Chaise Longue”, „Wet Dream” și „Ur Mum” într-o formulă care combină efervescența post-punk, atitudinea feministă și euforia perfectă pentru festivaluri.

Wet Leg este o trupă britanică de indie rock cunoscută pentru stilul ironic și melodii catchy, care combină umorul cu sonorități energice | Foto: Electric Castle

Din aceeași ecuație a marilor show-uri live face parte și Nothing But Thieves, trupa cu albume de top, miliarde de stream-uri și concerte pe care le simți până în adâncul sufletului.

Nothing But Thieves este o trupă englezească de rock alternativ, cunoscută pentru vocea expresivă a solistului și pentru combinația lor de rock, indie și elemente electronice | Foto: Electric Castle

EC 2026 aduce în line-up și trei dintre cele mai provocatoare nume ale scenei europene: Yung Lean și Bladee, vizionarii suedezi care au transformat cloud rap-ul scandinav dintr-un fenomen de nișă într-un cult global, dar și Kneecap, explozivul trio hip-hop din Belfast care a reinventat discursul politic și cultural printr-un mix de irlandeză, revoltă și adrenalină. Tot cu rădăcini irlandeze, dar în cu totul alt registru muzical, Maverick Sabre pregătește un show ce acoperă toate albumele sale, inclusiv „Lonely Are the Brave”, certificat cu aur.

Atent rafinată pentru a acoperi toate genurile muzicii electro, selecția artiștilor din acest gen muzical îi include pe Mochakk, senzația tech-house a momentului, Chase & Status „veteranii” scenei drum & bass, cu hituri precum „Blind Faith” și „End Credits”, vândute în peste 10 milioane de exemplare, Subtronics, Kölsch și Deep Dish, duo-ul recompensat cu Grammy, revenit după două decenii pe scena progressive house.

Pentru cei nerăbdători să își facă de pe acum lista cu show-uri de neratat Balu Brigada, House of Protection, Just Mustard, Sleaford Mods, Omul la lună, HVNDS, Celelalte Cuvinte asigură o călătorie completă prin rock, de la post-punk, indie la electronic rock. Nastia, Sullivan King, Mind Entreprises, Egyptian Lover, Quantic și Layla Benitez sunt alți câțiva dintre cei 200 de artiști ce compun lineup-ul Electric Castle la ediția din acest an.

Electric Castle va avea loc între 16 și 19 iulie, la Bonțida. Abonamentele sunt disponibile pe site-ul festivalului la 169 euro + taxe (General Access), preț pe perioadă limitată.

Afișul complet al festivalului Electric Castle din 2026 | Foto: Electric Castle

