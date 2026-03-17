Viktor Orban a promis că nu va permite „ca Ungaria să fie jefuită”, cât timp el este prim-ministru

Premierul ungar Viktor Orban a promis că nu va permite „ca Ungaria să fie jefuită” cât timp va fi prim-ministru, într-un discurs rostit duminică, 15 martie 2026, în Piața Kossuth Lajos (a parlamentului) din Budapesta, marcând aniversarea revoluției și războiului de independență din 1848-1849, relatează MTI, potrivit Agerpres.ro.

Potrivit lui Orban, „birocrații de la Bruxelles și profitorii de război de la Kiev” „șantajează, amenință și intimidează'' Ungaria, Bruxelles-ul blocând fondurile Ungariei, în timp ce Ucraina îi blochează petrolul, pe motiv că vor o schimbare de guvern în Ungaria, întrucât cel actual „nu va preda cheile de la casa de bani”.

„Banii noștri nu sunt suficienți pentru ei: vor să ia și banii copiilor și nepoților noștri. Sub pretextul Ucrainei, vor să vă reducă la sclavi ai datoriilor pentru generațiile viitoare”, a insistat el.

Premierul ungar a notat în același context că „este timpul ca atât Kievul, cât și Bruxelles-ul să înțeleagă că fiii noștri nu vor muri pentru Ucraina, ci vor trăi pentru Ungaria” și a explicat că, „în război, nu contează cine ești, cât de departe ai ajuns, la ce ești bun, ce vrei să faci în viață; tot ce contează este dacă ții mitraliera corect, cum poți fugi după sau de inamic - tot ce contează este câți oameni ai ucis sau câte gloanțe ai încasat”.

„Nu aceasta este soarta pe care o vrem pentru copiii noștri. Nu aceasta este soarta pe care o vrem pentru mamele copiilor noștri - ca ele să își îngroape fiii într-o țară străină, sub steaguri străine'', a conchis Orban.

Discursul său a venit în urma unui „Marș al Păcii” organizat de susținători ai guvernului mai devreme în cursul zilei. Zeci de mii de participanți veniți din toată țara au mărșăluit de la Podul Margareta până la Piața Kossuth sub sloganul „Nu vom deveni o colonie ucraineană”.

Mitingul a avut loc înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 12 aprilie, iar mai târziu duminică și liderul opoziției ungare, Peter Magyar, anunțase o manifestație rivală.

