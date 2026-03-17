Consulatul Belgiei, deschis la Cluj-Napoca. Emil Boc: „Este un moment important pentru orașul nostru”.

Primarul Emil Boc a spus că deschiderea Consulatului Regatului Belgiei în municipiul Cluj-Napoca reprezintă un pas important în dezvoltarea relațiilor dintre comunități.

Edilul a participat, luni, 16 martie 2026, în prezența E.S. dl ambasador John Cornet d’Elzius, la evenimentul de deschidere a Consulatului Onorific al Regatului Belgiei la Cluj-Napoca.

Emil Boc: „Deschiderea consulatului reprezintă un semn de încredere față de Cluj-Napoca”

„Un moment important pentru orașul nostru și pentru relația dintre România și Belgia. În acest cadru a avut loc numirea în funcția de Consul Onorific a doamnei Aurelia-Alina Szekely-Kiraly-Pop. Un consulat înseamnă mai mult decât o instituție sau un loc pe hartă. Înseamnă o punte între oameni, între comunități, între mediul de afaceri și între țări. De aceea, deschiderea acestui consulat reprezintă un semn de încredere față de Cluj-Napoca și o nouă oportunitate de a consolida colaborarea dintre comunitățile noastre”, a spus Emil Boc, într-o postare pe pagina lui de Facebook.

Potrivit edilului, în contextul actual european, această colaborare este mai importantă ca oricând.

„O Europă mai puternică se construiește nu doar prin decizii luate la nivel înalt, ci și prin legături directe între oameni, între comunități, între orașe și între mediul de afaceri, prin dialog, încredere și proiecte construite împreună. I-am mulțumit Excelenței Sale pentru încrederea acordată Clujului, pentru sprijin și pentru deschiderea față de comunitatea noastră. Belgienii sunt cunoscuți în întreaga lume pentru ciocolată, dar astăzi ne-au adus la Cluj ceva la fel de valoros: încredere, prietenie și deschidere spre colaborare”, a conchis Emil Boc.

Prefectul Maria Forna: „Prezența acestui consulat la Cluj conectează și mai mult regiunea noastră”

Totodată, la eveniment a participat și prefectul județului Cluj, Maria Forna, care a transmis și ea un mesaj cu această ocazie.

„Astăzi celebrăm un moment important: inaugurarea Consulatului Onorific al Belgiei la Cluj-Napoca, în inima Transilvaniei. Acest eveniment simbolizează consolidarea prieteniei de lungă durată dintre România și Belgia, precum și aprofundarea cooperării noastre în cadrul marii familii europene.

Cluj-Napoca și județul Cluj au devenit, în ultimii ani, un hub european al inovației, educației, culturii și dezvoltării economice. Cu un mediu academic vibrant, o comunitate de afaceri puternică și un spirit de deschidere și colaborare, regiunea noastră întruchipează valorile care definesc proiectul european.

Înființarea Consulatului Onorific al Belgiei aici, la Cluj, este, prin urmare, atât firească, cât și semnificativă. Acesta va servi drept punte între comunitățile noastre, încurajând parteneriate economice mai puternice, schimburi culturale și cooperare instituțională.

Belgia ocupă un loc special în arhitectura europeană. Ca și gazdă a multor instituții europene cheie, ea se află în centrul procesului decizional al Uniunii Europene. Prezența acestui consulat la Cluj conectează și mai mult regiunea noastră la acel centru european al dialogului, cooperării și valorilor comune. Pentru comunitatea noastră, cunoscută pentru deschiderea sa internațională și pentru identitatea sa europeană puternică, această nouă prezență diplomatică ne consolidează poziția ca una dintre cele mai active și implicate regiuni ale României în spațiul european. (…) Sunt convinsă că acest Consulat Onorific va deveni o platformă importantă pentru cooperare, dialog și prietenie între națiunile noastre. Salut cu căldură această inițiativă și îi urez noului consul, doamna Alina Pop, mult succes în această misiune”, a spus Maria Forna.

Evenimentul a fost organizat de Ambasada Regatului Belgiei în România.

Circumscripția consulară include 8 județe: Cluj, Alba, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj și Mureș.

