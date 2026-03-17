Evoluția lucrărilor la Metroul Cluj, pe înțelesul tuturor! Ce se face acum pe șantierul din Florești!

Gülermak, constructorul metroului din Cluj a transmis care este evoluția lucrărilor la proiectul de peste 2 miliarde de lei, care va rezolva problema traficului.

Lucrările avansează la metroul din Cluj | Foto: Facebook, Magistrala I de Metrou Cluj

Constructorul metroului din Cluj a precizat că a finalizat execuția celor 86 de piloți plastici pentru puțul de lansare al TBM-urilor („cârtițelor”).

„În perioada următoare, înainte de începerea excavării, vor fi realizate lucrările de epuisment (procedee tehnice utilizate în construcții pentru eliminarea apelor - n. red.), necesare pentru controlul apei din teren și pentru desfășurarea intervențiilor în condiții de siguranță. Ulterior, echipele din șantier vor începe prima etapă de excavare a puțului de lansare, limitată la zona superioară a incintei (exclusiv sau preponderent în partea de sus a unui spațiu închis, a unei excavații (groapă) sau a unei structuri - n. red.), până la cota (înălțimea sau altitudinea unui punct/element structural raportată la un nivel de referință - n. red.) la care va fi executat planșeul superior”, a anunțat Gülermak, marți dimineață, 17 martie 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a Magistralei I de Metrou Cluj.

Potrivit constructorului, realizarea planșeului superior va avea un rol esențial în rigidizarea și stabilizarea incintei și va pregăti astfel condițiile necesare pentru continuarea etapelor următoare ale lucrărilor.

Execuție puț de lansare TBM-uri („cârtițe”).

Au fost finalizate următoarele:

Execuția pereților mulați: 21 panouri, peste 2.000 metri cubi de beton, peste 430 tone de armătură

Spargerea capetelor pereților

Execuția piloților plastici: 86 de piloți, peste 1.500 metri cubi de beton

Definitivarea puțurilor pentru epuismente

Urmează:

Execuția plăcii superioare și a plăcii intermediare (o etapă crucială în construcția structurilor de rezistență, care asigură rigiditatea clădirii și separarea nivelurilor pentru a garanta siguranța structurală și performanța seismică)

Montarea elementelor provizorii de sprijin (șpraițuri) - structuri auxiliare utilizate în construcții pentru a susține pereții excavațiilor adânci (debleuri) și care previn prăbușirea acestora în timpul lucrărilor

Realizarea radierului (fundație tip placă de bază groasă din beton armat, turnată sub întreaga construcție pentru a prelua și distribui uniform sarcinile pe sol)

Montarea căii de rulare și asamblarea macaralei portal

Montarea TBM-urilor (Tunnel Boring Machines - „cârtițelor”)

Progresul lucrărilor la puțul de lansare TBM-uri („cârtițe”) la Metroul din Cluj | Foto: Facebook, Magistrala I de Metrou Cluj

Ce se mai aude de Metroul din Cluj?

Recent, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a vorbit despre cele mai mari provocări care vin la pachet cu proiectul metroului. Edilul a spus că partea de proiectare a metroului este cea mai grea.

Planul Urbanistic Zonal al Magistralei I de metrou Cluj a fost aprobat, marți, 23 decembrie 2025, de Consilierii locali ai municipiului Cluj-Napoca.

Întrebat în ședința din 23 decembrie 2025, despre existența unui termen de execuție pentru stații, Emil Boc a răspuns: „Acesta se stabilește acum, în procesul de trecere pe coeziune. Punct cu punct, stație cu stație, cerințele sunt diferite pe fonduri de coeziune față de PNRR. Pentru asta am fost la Bruxelles de 1 Decembrie. E un proces care începe greu. Trebuie negociate multe lucruri”, a spus Emil Boc.

„Important e să știe clujenii că lucrările (la Metrou - n. red.) merg. Nu sunt oprite. Sunt în derulare. Termenul maximal, 2031 nu a fost schimbat… lucrările sunt începute la stații. Ceea ce înseamnă pereții mulați, conform comunicatului antreprenorului”, a mai precizat Emil Boc.

Despre Magistrala I de Metrou Cluj

Este o linie de metrou ușor cu o lungime de peste 21 km, ce include 19 stații subterane, un depou suprateran și două galerii de tunel construite prin tehnologii moderne de foraj mecanizat (TBM) și săpături deschise.

Infrastructura proiectului presupune lucrări de mare complexitate: execuția de tuneluri circulare cu diametrul interior de 5,5 metri, interstații în structură rectangulară, structuri de acces și evacuare, spații tehnice, precum și un sistem de galerii adaptat traseului urban.

Aceste lucrări vor contribui decisiv la transformarea mobilității din Cluj-Napoca și zona metropolitană, prin degrevarea traficului de suprafață, reducerea emisiilor și creșterea calității vieții urbane.

Lucrările în teren la metroul din Cluj au început în iunie 2024.

Contractul pentru metrou a fost semnat în mai 2023, la Primăria Cluj-Napoca, cu asocierea de firme Gulermak (Turcia) - Alstom - Arcada.

Două miliarde de euro pentru Metroul din Cluj

Contractul pentru proiectarea și execuția Magistralei M 1 Cluj-Napoca a fost semnat cu Asocierea Gulermak-Alstom-Arcada pentru aproape două miliarde de euro.

Proiectul constă în construcția, echiparea și punerea în funcțiune a unei linii de metrou ușor în zona metropolitană Cluj-Napoca, în lungime de 21,03 km, cu 19 stații și un depou, dotate cu facilități pentru buna integrare a sa cu celelalte sisteme de mobilitate.

„Teritoriul studiat prin PUZ are o suprafață totală de - 521 ha, din care - 243 ha pe teritoriul administrativ al UAT Cluj-Napoca și 278 ha pe teritoriul administrativ al UAT Floresti, iar teritoriul reglementat specific, în suprafață -60,37ha, delimitat conform Deciziei de expropiere nr. 443988/29.04.2024 și a anexei la decizie, cuprinde imobile de pe raza UAT Cluj-Napoca (în suprafață de - 40,39 ha) și UAT Florești (in suprafață de - 19,98 ha).

Traseul liniei de metrou uşor începe din sudul Cartierului Terra din Florești. Primele trei stații deservesc zone de locuințe de densitate medie din Florești, iar apoi stațiile 4 și 5 deservesc zone multifuncționale într-o dinamică dezvoltare, desfășurate în jurul ancorelor viitorul spital regional de urgență și respectiv centrul comercial Vivo. Stațiile 6, 7 și 8 deservesc cartierul Mănăştur (cea mai densă zonă de locuințe din oraș), iar apoi linia urmează magistrala rutieră vest-est, traversând centrul orașului, până la Piața Mărăşti. De aici, o ramură a liniei continuă înspre zona industrială Muncii, asigurând și legătura cu calea ferată și viitorul serviciu de tren metropolitan, iar o altă ramură deservește cartierele Gheorgheni și Sopor. Întreaga linie este în subteran, cu excepția racordului de tranziție de lângă depou”, se arată în documentul proiectului de hotărâre pentru aprobarea PUZ-ului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: