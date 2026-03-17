FOTO | Fanii lui CFR au lăsat dezastru în urma lor la plecarea de pe Cluj Arena
Universitatea și CFR Cluj s-au întâlnit luni seară în prima etapă din play-off-ul Superligii.Toaletele de la Cluj Arena din dreptul sectoarelor destinate galeriei CFR-ului
Duelul de pe Cluj Arena s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1. Golurile partidei au fost marcate de Jovo Lukic (min. 4) și Oucasse Mendy (90) pentru gazde, respectiv Lorenzo Biliboc (2).
Meciul de luni seară n-a fost lipsit, însă, de incidente. Cele două galerii s-au războit de la distanță prin bannere afișate în timpul meciului și scandări împotriva echipei adverse, iar fanii oaspeților le-au lăsat și o „surpriză” rivalilor de la „U” Cluj.
O parte dintre fanii CFR-ului au devastat toaletele situate în zona aferentă sectorului destinat galeriei oaspete, iar monitorulcj.ro a intrat în posesia unor imagini cu dezastrul lăsat pe stadion.
