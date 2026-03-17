Fanii CFR-ului au răspuns după distrugerile de pe Cluj Arena: „Reparațiile să fie făcute din taxe! Postările lui Boc sunt o glumă proastă”

Universitatea și CFR Cluj s-au întâlnit luni seară în prima etapă din play-off-ul Superligii.

Fanii CFR-ului prezenți pe Cluj Arena luni seara / Foto: Sergiu CRĂCIUN

Duelul de pe Cluj Arena s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1. Golurile partidei au fost marcate de Jovo Lukic (min. 4) și Oucasse Mendy (90) pentru gazde, respectiv Lorenzo Biliboc (2).

Meciul de luni seară n-a fost lipsit, însă, de incidente. Cele două galerii s-au războit de la distanță prin bannere afișate în timpul meciului și scandări împotriva echipei adverse, iar fanii oaspeților le-au lăsat și o „surpriză” rivalilor de la „U” Cluj.

O parte dintre fanii CFR-ului au devastat toaletele situate în zona aferentă sectorului destinat galeriei oaspete, iar monitorulcj.ro a publicat imaginile marți dimineața.

Peluza Vișinie, atac la Emil Boc!

Fanii vișiniiilor prezenți pe Cluj Arena au explicat care au fost motivele pentru care au recurs la acest gest, apoi au transmis un mesaj prin care îl ironizează pe edilul orașului, Emil Boc, recunoscut ca un suporter al Universității Cluj.

„Distrugerile cauzate la meciul de ieri sunt un răspuns pentru ce s-a întâmplat mai tot timpul în Gruia și sperăm că, clubul nostru va plăti exact aceeași sumă ca și cea achitată de ei după vandalismele de la meciul din februarie, ADICĂ 0 LEI!

Considerăm că este o replică „ochi pentru ochi și dinte pentru dinte”. Reparațiile pot fi făcute din taxele ce le plătim noi, așa că vă urăm spor!

De asemenea, postările domnului Boc în care vorbește de respect față de ambele părți sunt o glumă proastă. Am avut suporteri care în minutul 20 nu erau intrați în stadion, noi ajungând acolo cu o oră înainte de începutul meciului.

Firma de pază a clubului primăriei făcea verificări asupra unui număr de oameni, după care se stătea minute în șir fără motiv până la urmatorul control”, au postat cei din Peluza Vișinie pe Facebook în cursul zilei de marți.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: