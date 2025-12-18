Pericolul ascuns din trafic: zeci de permise anulate în Cluj din motive medicale. Afecțiunile pentru care se poate suspenda permisul de conducere.

Numărul permiselor anulate din motive medicale crește alarmant. În județul Cluj, doar în primele zece luni din an au fost retrase peste 60 de permise auto. Care sunt afecțiunile ce îi pot lăsa pe șoferi fără permis?

Șoferii cu diverse afecțiuni fizice sau psihice pot rămâne fără permis.

Peste 4.800 de permise de conducere au fost retrase în perioada ianuarie-septembrie 2025 din motive medicale. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul permiselor suspendate sau anulate la nivel național a crescut alarmant.

Pericolul ascuns din trafic: zeci de permise anulate în Cluj din motive medicale

În județul Cluj, în perioada ianuarie – octombrie 2025 au fost retrase 67 de permise de conducere din motive medicale, potrivit datelor oferite la solicitarea monitorulcj.ro de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

Fenomenul este unul îngrijorător, în condițiile în care pe tot parcursul anului trecut au fost retrase 85 de permise de conducere, iar în 2025 numărul șoferilor cu diverse afecțiuni psihice și fizice care au rămas fără permis rămâne ridicat.

Cum poate fi redus riscul accidentelor rutiere cauzate de probleme medicale

Pentru a reduce riscul producerii unor evenimente rutiere cauzate de probleme medicale, conducătorii auto sunt sfătuiți să țină cont de următoarele recomandări, precum:

*Efectuarea controalelor medicale periodice

*Respectarea indicațiilor medicului

Conducătorii auto trebuie să își monitorizeze constant starea de sănătate și să efectueze controale medicale regulate.

De asemenea, în situația diagnosticării unei afecțiuni care poate influența capacitatea de a conduce, este important să fie respectate recomandările medicului privind tratamentul, restricțiile sau, după caz, suspendarea temporară a conducerii.

Afecțiunile pentru care se poate suspenda permisul de conducere

Conform legislației în vigoare (Ordinul ministrului sănătății nr. 1162 din 31.10.2010), o serie de afecțiuni medicale pot determina retragerea permisului de conducere.

Conform normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, act normativ în vigoare, șoferii cu o serie de afecțiuni fizice sau psihice pot rămâne fără permis de conducere.

Lista cuprinde o serie de afecțiuni precum epilepsia, boala Parkinson sau diabetul. Pentru cei cu afecțiuni renale permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor cu insuficienţă renală gravă, numai pe baza unui aviz medical autorizat şi cu condiţia efectuării unor controale medicale periodice.

De asemenea, permisele de conducere nu se eliberează sau nu se reînnoiesc în cazurile persoanelor care sunt dependente de alcool ori sunt incapabile să se abţină de la consumul de alcool atunci când conduc.

Droguri și consumul de medicamente

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaţilor ori conducătorilor auto care sunt dependenţi de substanţe psihotrope sau care nu sunt dependenţi de astfel de substanţe, dar fac abuz de ele în mod regulat, oricare ar fi categoria de permis care se solicită.

„Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor dependente de substanţe psihotrope, sub orice formă, care pot limita capacitatea lor de a conduce în siguranţă în cazul în care cantităţile absorbite sunt atât de mari încât au efecte negative asupra conducerii”, prevede legislația în vigoare.

Afecțiuni neurologice

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaţilor ori conducătorilor auto care prezintă afecţiuni neurologice grave, în afara cazurilor în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat.

Epilepsia: Crizele de epilepsie sau alte tulburări subite ale stării de conştienţă constituie un pericol real şi grav pentru siguranţa rutieră dacă apar la o persoană în timp ce conduce un autovehicul

Epilepsia este definită ca atare dacă au avut loc două sau mai multe crize de epilepsie la un interval mai mic de 5 ani. O criză de epilepsie provocată este definită ca o criză care are un factor provocator recognoscibil care poate fi evitat.

O persoană care a avut o criză iniţială sau izolată ori şi-a pierdut conştienţa trebuie sfătuită să nu conducă autovehicule. Este necesară întocmirea unui raport de specialitate în care să se precizeze perioada în care este interzisă conducerea unui autovehicul şi monitorizarea ulterioară necesară

Tulburări mintale

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite în cazurile candidaţilor ori conducătorilor auto care prezintă următoarele afecţiuni:

*tulburări mintale grave, congenitale sau dobândite ca urmare a unor afecţiuni, traume ori intervenţii neurochirurgicale;

*retard psihic sever;

*probleme comportamentale grave datorite vârstei sau tulburări grave ale capacităţii de judecată, comportament ori adaptabilitate.

În același timp, sunt exceptate situaţiile în care solicitările sunt însoţite de avizul medical autorizat şi, dacă este necesar, de controale medicale periodice.

Afecțiuni fizice care te pot lăsa fără permis

În plus, potrivit legii, persoanele cu probleme severe de vedere sau de auz, cei cu diabet zaharat sau cu afecțiuni cardio-vasculare pot rămâne de asemenea fără permis de conducere.

Astfel, persoanele care solicită un permis de conducere sau reînnoirea acestui permis trebuie să aibă o acuitate vizuală binoculară, dacă este necesar, cu lentile de corecţie, de cel puţin 0,5, când se utilizează ambii ochi.

În același timp, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite pentru candidaţii ori conducătorii auto care prezintă afecţiuni sau anormalităţi ale aparatului locomotor care fac periculoasă conducerea unui autovehicul.

Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor care poartă stimulator cardiac numai cu avizul medical autorizat şi cu condiţia efectuării unor verificări medicale periodice.

Permisele de conducere nu pot fi eliberate sau reînnoite, în general, persoanelor care prezintă angină pectorală de repaus sau la emoţie. Eliberarea sau reînnoirea permiselor de conducere oricărui candidat ori conducător auto care prezintă în antecedentele personale patologice un infarct miocardic se face numai cu avizul medical autorizat şi, în cazul în care este necesar, numai cu condiţia efectuării unor controale medicale periodice.

Pentru persoanele care suferă de diabet, permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite dacă aceştia urmează un tratament medicamentos, eliberarea sau reînnoirea permiselor se face numai pe baza unui aviz medical autorizat şi, după caz, pe baza unor controale medicale periodice. Intervalul dintre examinări nu trebuie să depăşească 5 ani.

Nu se emit şi nu se reînnoiesc permise de conducere pentru solicitanţii sau conducătorii auto cu episoade repetate de hipoglicemie acută şi/sau care nu sunt deplin conştienţi de implicaţiile acesteia.

Controalele medicale regulate și monitorizarea constantă a stării de sănătate reprezintă câteva dintre recomandările făcute șoferilor pentru reducerea riscului de evenimente rutiere cauzate de probleme medicale.

