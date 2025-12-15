Condiții moderne de studiu pentru 200 de copii de creșă și grădiniță. Emil Boc: „A fost un efort consistent”.

200 de copii de la creșa „Martinel” și grădinița „Poienița” beneficiază, începând de luni, de condiții moderne de studiu într-un nou spațiu modernizat la standarde europene.

Primarul Emil Boc a fost prezent, luni, la inuagurarea unei grădinițe și a unei creșe, investiție în urma căreia sute de copii vor învăța în spații moderne, adaptate nevoilor specifice vârstei.

„E un moment important pentru Cluj: am încheiat modernizarea unei grădinițe și a unei creșe la standarde europene atât din fonduri europene, cât și din bugetul local, pentru a oferi condiții de calitate pentru în procesul educațional al copiilor”, a declarat primarul Emil Boc, prezent la inaugurare.

„După cum știți, obiectivul nostru este de a oferi clujenilor cât mai multe motive să rămână acasă. Iar educația este unul dintre cele mai importante elemente. De la creșă până la învățământul postuniversitar, educația rămâne o prioritate în acest oraș”, a adăugat edilul Clujului.

Proiectul de modernizare a inclus lucrări de reabilitare energetică, astfel au fost montate panouri fotovoltaice și panouri solare.

Lucrările de modernizare a infrastructurii educaționale din Cluj-Napoca cuprind peste 30 de sedii de școli, grădinițe și creșe. În total, peste 13.400 de copii, de la micuții din creșe până la liceeni, vor beneficia de aceste investiții, adică de spații educaționale modernizate.

Edilul a mulțumit părinților și a declarat că educație de calitate reprezintă o prioritate pentru Cluj:

„Mulțumesc părinților pentru înțelegere: nu a fost o perioadă ușoară, dar a fost un efort consistent, iar astăzi suntem din nou împreună și cei 200 de copii de la creșă și grădiniță beneficiază din acest moment de o creșă de calitate și cu viitor educațional”, a adăugat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

După cum a arătat Marinela Marc, inspector școlar general al ISJ Cluj, 32 de unități de învățământ din Cluj-Napoca au fost parte a procesului de reabilitare și modernizare.

„32 de unități de învățământ au trecut prin astfel de proiecte de reabilitare și renovare, a fost un pic de disconfort, dar mă bucur că împreună am găsit soluții astfel încât procesul de învățământ să meargă mai departe, lucrările să continue, iar astăzi să ne bucurăm de finalizarea acestui proiect.

Foarte multe din grădinițe, de creșe nu mai vorbesc – sunt noi, arată minunat și e firesc să fie așa: copiii noșstri să aibă cele mai bune condiții, pentru că bazele unui proces de educație se pun de la cele mai mici vârste.

Toate aceste eforturi comune aduce rezultate”, a declarat șefa ISJ Cluj, Marinela Marc.

Până la începutul anului școlar, 17 instituții de învățământ de toate nivelurile au fost modernizate în Cluj-Napoca.

Alte 20 de școli, grădinițe și creșe sunt modernizate pe parcursul acestui an școlar, iar copiii vor beneficia de condiții moderne de studiu de la finalul acestui an, dar și din vara lui 2026, atunci când ultimele proiecte de reabilitare vor fi încheiate.

