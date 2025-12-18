ARBOmedia și ThinkDigital anunță finalizarea procesului de consolidare și lansează cea mai amplă ofertă cross-media disponibilă în piața din România

Cele două companii vor opera sub brandul ARBOmedia, ca o singură entitate, începând cu ianuarie 2026.

Echipele reunite ArboMedia și ThinkDigital

ARBOmedia și ThinkDigital România anunță finalizarea cu succes a procesului de integrare a operațiunilor de business, proces demarat la începutul acestui an, confirmând faptul că cele două companii vor opera sub brandul ARBOmedia, ca o singură entitate, începând cu ianuarie 2026.

Finalizarea procesului de fuziune, demarat încă din martie 2025, marchează un pas strategic major pe piața de media și publicitate și permite astăzi lansarea celei mai ample și complexe oferte de media integrată disponibilă în prezent în România.

Cea mai extinsă ofertă cross-media din piață

Noua structură ARBOmedia reunește, într-un singur portofoliu coerent, canale și formate complementare, oferind brandurilor și agențiilor acces la un mix de media unic pe piața locală, care include:

influencer marketing;

online display – local și național premium;

programmatic advertising;

podcasting;

newsletter;

in-game advertising;

radio și TV local;

OOH și DOOH;

presă scrisă locală;

media de limbă maghiară;

evenimente și proiecte integrate în orice mix din cele enumerate mai sus.

Această abordare permite construcția unor campanii relevante, scalabile și adaptate consumului real de media, într-un context în care audiențele nu mai pot fi tratate eficient prin canale izolate.

Echipă consolidată și management integrat

ARBOmedia va opera cu o echipă de peste 30 de profesioniști, cărora li se adaugă colaboratori specializați, în funcție de proiecte și verticale de comunicare.

Structura de management reunește echipele consolidate ale celor două organizații, fiind coordonată de Alin Alecu și Andreea Pistrițu, cărora li se alătură Dragoș Stanca și Cristina Cucuiu, într-o formulă de conducere care reflectă complementaritatea experienței acumulate de-a lungul timpului.

„Finalizarea acestui proces este mai mult decât o fuziune operațională; este un pariu strategic pe viitorul comunicării, un viitor în care brandurile au nevoie de coerență, relevanță și integrare reală, nu de soluții fragmentate. ARBOmedia devine astăzi o platformă cross-media solidă, construită pe experiență, tehnologie și înțelegerea profundă a pieței locale” a spus Alin Alecu, director general ARBOmedia.

„Viitorul nu aparține canalelor luate separat, ci construcțiilor editoriale și comerciale inteligente, care traversează media și comunități. Noua structură ARBOmedia, care primește un upgrade major prin contribuția colegilor cu care am construit Thinkdigital, răspunde exact acestei realități: una în care relevanța se câștigă prin context, nu prin volum” a declarat Dragoș Stanca, acționar majoritar Thinkdigital.

Un nou standard pentru piața de publicitate

Prin finalizarea fuziunii și lansarea ofertei unificate, ARBOmedia își asumă rolul de lider cross-media pe piața românească.

Portofoliul unificat al celor două companii poate fi consultat pe scurt aici

Varianta multimedia se poate vedea aici.

Despre ARBOmedia

Fondată în 1997, ARBOmedia activează neîntrerupt pe piața de publicitate din România de aproape 30 de ani.

De-a lungul timpului, compania a pus la dispoziția clienților săi rețele consolidate de media, începând cu rețeaua de publicitate în presa scrisă (din 2003), continuând cu cele de display online, radio și TV local și până la rețeaua de influencer marketing, lansând constant noi proiecte și dezvoltând noi soluții de comunicare adaptate evoluției pieței și consumului de media la nivel local și național.

Despre ThinkDigital

ThinkDigital este prezentă pe piața românească din 2007, activând exclusiv în zona publicității digitale.

Compania a construit rețele premium și a inovat constant, fiind de-a lungul timpului partenerul preferat al unor jucători globali precum Meta sau Microsoft. ThinkDigital a inițiat și a dezvoltat piața locală de Programmatic Advertising încă din 2012, contribuind decisiv la maturizarea ecosistemului digital din România. Compania a fuzionat, de-a lungul timpului, cu alți doi playeri locali importanți: Q2M Interactive (2013) si AdEvolution(2015) iar în anul 2023 operațiunea de performance marketing a Thinkdigital a fost integrată cu cea a Data Revolt.

