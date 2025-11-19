O nouă creșă modernizată în cartierul Mănăștur: 110 copii vor beneficia de condiții moderne de studiu

Creșa „Veronica” din cartierul Mănăștiur a fost modernizată în urma unei investiții de 1,6 milioane de euro, bani europeni.

110 copii revin într-o creșă complet modernizată, în cartierul Mănăștur.

Creșa „Veronica”, preluată de Grădinița Buburuza, beneficiază acum de o anvelopare completă.

Peste 100 de copii se vor bucura de condiții moderne în creșa de cartier, modernizată din fonduri europene.

„Primăria Cluj-Napoca a finalizat lucrările la Creșa „Veronica” prin proiectul european finanțat din PNRR: 110 copii s-au întors într-o creșă modernizată, eficientă energetic, dotată și sigură”, a transmis primarul Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Creșa „Veronica”: 110 copii revin într-o creșă complet modernizată|Foto: Emil Boc - Facebook

Sălile de grupă sunt dotate cu sisteme de ventilație cu recuperare de căldură, iluminat LED și senzori, iar siguranța este oferită prin sisteme de incendiu, control acces, respectiv sistem BMS pentru automatizare si monitorizare instalații.

Pentru accesibilitate și acces au fost montate un elevator cu șenile, amenajată o baie adaptată și o stație dublă de încărcare auto. Rețelele edilitare au fost refăcute complet.

Copiii revin într-o creșă complet modernizată în cartierul Mănăștur|Foto: Emil Boc - Facebook

De asemenea, investiția a vizat instalarea a 78 de panouri fotovoltaice, încălzire prin pardoseală, pompe de căldură și un boiler de 1000 l, plus 7 panouri solare pentru apă caldă.

Creșa „Veronica” din cartierul Mănăștiur a fost modernizată în urma unei investiții de 1,6 milioane de euro, bani europeni.|Foto: Emil Boc - Facebook

Administrația locală a realizat de asemenea amenajarea parcării exterioare și refacerea spațiilor verzi.

„După sfârșitul sezonului rece vom continua refacerea zonelor de joacă prin montarea unor echipamente de joacă noi destinate copiilor de creșă și turnarea covorului de tartan în zonele de joc”, a adăugat edilul Clujului.

Lucrările de modernizare a infrastructurii educaționale din Cluj-Napoca cuprind peste 30 de sedii de școli, grădinițe și creșe. În total, peste 13.400 de copii, de la micuții din creșe până la liceeni, vor beneficia de aceste investiții, adică de spații educaționale modernizate.

Până la începutul anului școlar, 17 instituții de învățământ de toate nivelurile au fost modernizate în Cluj-Napoca.

Alte 20 de școli, grădinițe și creșe vor fi modernizate pe parcursul acestui an școlar, iar copiii vor beneficia de condiții moderne de studiu de la finalul acestui an, dar și din vara lui 2026, atunci când ultimele proiecte de reabilitare vor fi încheiate.

