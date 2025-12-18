Curs GRATUIT de engleză într-o comună cu potențial turistic din Transilvania

Zeci de tineri dintr-o comună transilvăneană cu potențial turistic au participat, odată cu începerea acestei săptămâni, la un curs graturi de limba engleză.

Zeci de tineri dintr-o comună din Transilvania au participat la un curs gratuit de limba engleză | Foto: mesageruldealba.ro

Zece tineri din comuna Homorod, județul Brașov, au participat, de luni, 15 decembrie 2025, la un curs gratuit de limba engleză, în cadrul unui proiect finanțat cu fonduri europene implementat de către Parohia Evanghelică CA Homorod, cu sprijinul Primăriei Homorod.

Intitulat „Revitalizarea Bisericii Fortificate Homorod pentru Turism Sustenabil și Dezvoltare Comunitară”, proiectul are ca scop dezvoltarea dezvoltarea durabilă a comunității locale din Homorod, prin utilizarea turismului „soft”, având în centru obiectivul de patrimoniu Ansamblul Bisericii Evanghelice din Homorod, potrivit mesageruldealba.ro.

Conform sursei citate, cât mai mulți locuitori sunt încurajați să participe, motiv pentru care la acest curs au fost implicați șase elevi din comunitatea romă și patru din cea a minorității maghiare.

De la cursanți la ghizi într-o comună din Transilvania

În cadrul săptămânii „Școala altfel”, cei zece tineri, elevi la Școala Gimnazială din localitate, și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare în limba engleză. Ei vor putea deveni voluntari în cadrul evenimentelor programate în următorii ani în localitate și vor putea oferi indicații turiștilor străini aflați în vizită la Homorod. Cursurile au urmărit, printre altele, dezvoltarea vocabularului pentru descrierea comunei și a împrejurimilor, îmbunătățirea capacității de prezentare a atracțiilor turistice în engleză, capacitatea de a descrie produse turistice (experiențe, gastronomie, evenimente).

A fost primul curs de acest gen, urmând să fie susținute încă trei (unul tot de limba engleză și două de limba germană).

În aceste zile au fost școliți Diți Cristian Luca Adrian și Grancea Viorica – Maria, ambii din clasa a V-a, Crăciun Narcisa – Gabriela și Marina Iosif – Ștefan, din clasa a VI-a, Chiriac Cristinel – Alessandro și László Hunor din clasa a VII-a, Bán Tünde Noémi, Pascu Adrian-Ion, Pișta Andreea Camelia și Szekely Viola-Iulia, din clasa a VIII-a.

„A fost o experiență minunată, m-am bucurat tare mult când am fost solicitată să predau acest curs de engleză care are legătură cu comuna Homorod, mai exact Biserica Fortificată și alte atracții din jurul localității. Și copiii au fost foarte interesați. A fost și pentru ei o provocare, au privit totul ca pe un lucru nou și sunt convinsă că vor ține minte această experiență din „Școala Altfel”, pe care o desfășurăm în această perioadă. Cred că este un lucru foarte important ca elevii să cunoască tot ce ține de comuna lor și de satele care aparțin acestei comune. Să-și cunoască tradițiile, lucrurile valoroase din comunitatea lor. Mai mult, să poată să ofere informații în limba engleză despre Biserica Evanghelică, care e destul de vizitată de turiști. Sătenii mai în vârstă nu au cunoștințe de limba engleză și e bine ca cei tineri să știe”, a declarat Andreea Riza, profesoară de limba engleză la Școala Gimnazială Homorod și una dintre formatoarele din cadrul acestui curs.

Tot în cadrului proiectului „Revitalizarea Bisericii Fortificate Homorod pentru Turism Sustenabil și Dezvoltare Comunitară” vor mai avea loc în comună, în următorii ani, cursuri de ghizi turistici, cursuri de istorie locală, un Atelier de artizanat, un Atelier de etnografie și un Atelier de pictură, toate cu scopul de implica tineriii și copiii din localitate, în special a celor din comunitățile defavorizate (romi), dar și de a identifica tinerii talentați și a șlefui îndemânarea și talentul acestora.

Tot în cadrul proiectului care se va desfășura, cu sprijinul Primăriei Homorod, o Tabără de creație și educație prin cultură, în cadrul căreia se vor organizaateliere de muzică, evenimente muzicale pentru copiii și tinerii din comunitate, cu accent pe legătura dintre medieval și modern.

De asemenea, în interiorul bisericii fortificate va fi implementat un Ghid multimedia cu ajutorul unor holograme care să prezinte elementele de unicitate ale monumentului și comunității și rolul obiectivului în viața comunității.

Veștile bune nu se opresc aici.

Vor fi de asemenea și evenimente culturale ale comunității, între care Festivalul Recoltei, Balul Strugurilor, Balul Cosul, dar și sportiv-recreative, între care și cel de alergare și/sau drumeție pe traseul care unește Ansamblul Bisericii Evanghelice Homorod cu traseul din Mercheasa către Gorun, practicat în cadrul evenimentului anual „Bătrânul Carpaților.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: