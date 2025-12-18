Anunț CTP Cluj-Napoca - Tramvaiul lui Moș revine la Cluj, începând cu data de 19 decembrie

Tramvaiul lui Moș revine la Cluj, începând cu data de 19 decembrie. Tradiția continuă și în anul 2025 cu un nou decor de exterior al tramvaiului realizat de Mazecrew.

În fiecare an copiii si deopotrivă parinții și bunicii se pot bucura de o plimbare cu tramvaiul, „îmbrăcat” în straie de Sărbătoare, alături de Moş Crăciun. Atmosfera festivă este intreținută de colinzi, daruri și zâmbete. Vă mulțumim dragi copii că ne treceți pragul, călătorind cu noi. Bucuria voastră a devenit, an de an, și bucuria noastră.

Tramvaiul Moșului va fi pe străzile Clujului, pe traseul Liniei liniei 102 ( B-dul Muncii – Piața Gării – Str. Bucium), în perioada 19-24 decembrie, și va circula după următorul program:

plecări din B-dul Muncii: 14:10 – 15:55 – 17:55;

plecări din Mănăștur: 15:00 – 17:00 – 18:55.

Accesul în Tramvai este gratuit și destinat doar copiilor și însoțitorilor acestora.

Vă așteptăm cu drag la întâlnirea cu Moș Crăciun în tramvaiul magic.