România depășește 5 mil. de mp de spații retail, iar mall-ul RIVUS de la Cluj va avea un cuvânt greu de spus în domeniul shopping-ului.

Piața de retail din România a depășit borna de 5 milioane de metri pătrați de spații moderne, iar RIVUS, viitorul mall din Cluj-Napoca, va duce regiunea într-o zonă și mai dezvoltată în materie de shopping și nu numai.

Viitorul mall RIVUS din Cluj promite o experiență inedită de shopping și nu numai | Foto: Randare RIVUS / Fotografie ilustrativă

Piața de retail modern din România continuă să se extindă și a depășit în 2025 pragul de 5 milioane de metri pătrați de spații comerciale închiriabile, potrivit datelor Colliers, citate de Forbes.ro.

Aproximativ 190.000 de metri pătrați livrați în acest an au consolidat un stoc puternic concentrat în București și în alte cinci județe, Timiș, Iași, Bihor, Argeș și Cluj, care împreună cumulează aproape jumătate din suprafața totală la nivel național.

Chiar și cu acest avans, România rămâne sub media țărilor din regiune în ceea ce privește stocul de retail pe cap de locuitor, semnalând un potențial important pentru noi dezvoltări.

„Atingerea pragului de 5 milioane de metri pătrați marchează un pas important în maturizarea pieței de retail, dar România are încă mult spațiu de creștere. Vorbim de aproximativ 260 mp la mia de locuitori, față de peste 400 mp în Polonia sau Cehia”, explică Simina Niculiță, Director | Partener | Retail Agency la Colliers.

Aceasta subliniază totodată că românii au un consum mai ridicat decât vecinii lor: în 2025, un român a cheltuit aproape 800 de euro pe îmbrăcăminte și încălțăminte, cu 25% mai mult decât un polonez și aproape dublu față de un ungur.

RIVUS va schimba fața shopping-ului în Cluj și România

Potențial mare de dezvoltare în domeniu îl reprezintă și RIVUS, proiectul de reconversie urbană de peste 550 milioane de euro dezvoltat în Cluj-Napoca de companiile IULIUS și Atterbury Europe pe fosta platformă industrială Carbochim va revoluționa piața de shopping din regiune.

RIVUS se remarcă prin dimensiunea și complexitatea dezvoltării și este una dintre cele mai importante investiții urbane din România din ultimii ani.

Proiectul va include cea mai mare suprafață de retail din țară - 142.000 mp, care înglobează atât mall-ul propriu-zis, cât și facilități de retail complementare, toate integrate într-un concept mixed-use ce combină shoppingul cu servicii publice, cultură și zone de petrecere a timpului liber.

În urma investiției, fosta platformă Carbochim va fi revalorificată si reintegrată în circuitul urban, prin dezvoltarea unui centru de activități, loisir și locuire. Zona se află în plină ascensiune și a fost în ultimii ani „ținta” mai multor proiecte publice: refacerea parcurilor Feroviarilor, Armătura, a Pietei Gării, conectarea străzii Răsăritului și străzii Câmpul Pâinii prin traversarea râului, refacerea podului Portelanului.

Pe fosta platformă Carbochim, Iulius intenționează să construiască un ansamblu mixt, în centrul căruia va fi un centru comercial de tip mall. În afara zonei comerciale, se va realiza o zonă rezidentială, care va reprezenta aproximativ 30% din aria desfășurată totală, orientată spre râul Somesul Mic și o zonă de birouri, la Piața 1 Mai, într-un imobil înalt cu rol de accent.

Spații culturale, de petrecere a timpului liber și de divertisment

Zona industrială restructurată va avea funcțiunea predominantă de activități comerciale, locuire colectivă, alimentație publică, activități culturale (cinema, săli de spectacole, club), educaționale (spații pentru cursuri, after school, centru de zi pentru copii, spații de joacă, spații pentru sport dedicate copiilor), administrative, de sănătate și asistență socială, de turism, activități sportive și de întreținere corporală, parcaje etajate sub/supraterane cu servicii conexe, esplanade pietonale, grădini urbane, amenajări pentru activități în aer liber, zone pentru evenimente și alimentație publică în spațiu liber - inclusiv pavilioane temporare fixe sau mobile - foodtruck, amenajări peisajere.

Două clădiri cu valoare istorică - ambientală vor fi păstrate și reconvertite funcțional, astfel:

Corpul halei din pânze subțiri din beton armat - „Clădire echivalentă ca valoare monumentelor istorice ce ar putea fi clasată ca monument istoric” - se va reconverti în centru de artă contemporană;

Corpul administrativ al Carbochim S.A. - „Clădire cu valoare artistică ambientală” - se va reconverti în spații pentru birouri, co-work, producție pentru industrii creative.

Zona verde, inclusiv culoarul de protecția apelor rezultat prin restructurarea funcțiunilor industriale, va avea funcțiunea predominantă de plantații joase, medii, înalte, sistem de alei și platforme pentru circulația pietonală și velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber, construcții de tip pavilionar pentru alimentație publică cu terase exterioare, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere, chioșcuri pentru alimentație publică cu caracter nepermanent, elemente pentru comunicări vizuale, lucrari de artă monumentală, permanente sau temporare. Spațiile verzi organizate pe sol natural vor fi de minim 30% din suprafața construită totală.

Retail-ul din România avansează

Anul 2025 a adus pe piața din România aproximativ 190.000 mp de retail modern. Cel mai mare proiect livrat a fost extinderea Mall Moldova din Iași, cu aproape 60.000 mp. Alte inaugurări includ redeschiderea Agora Arad, după aproape un deceniu, extinderea Iulius Mall Suceava și lucrări suplimentare la Coresi Shopping Resort Brașov. Colliers notează și că peste 150.000 mp reprezintă centre comerciale vechi renovate, acum ocupate de branduri internaționale.

Distribuția geografică a stocului rămâne dezechilibrată: Bucureștiul și zona sa metropolitană totalizează aproape 1,3 milioane mp, iar următoarele cinci județe menționate depășesc împreună 1,1 milioane mp. Dezvoltatorii observă încă lipsa spațiilor moderne în multe regiuni, ceea ce menține interesul pentru proiecte noi – de la retail park-uri mici, până la scheme majore, care pot accentua diferențele între județele dezvoltate și cele rămase în urmă.

Pentru 2026, Colliers estimează o livrare de circa 250.000 mp de spații comerciale. Printre cele mai importante proiecte anunțate se numără M Park Galați (30.000 mp), dezvoltat de fondul britanic M Core, și o extindere de aproximativ 25.000 mp a Palas Mall Iași, operat de Iulius Group.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: