Încă o creșă deschisă la Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc: „Mai avem în construcție alte 5”. VIDEO

O nouă creșă a fost inaugurată, vineri, 5 decembrie 2025, la Cluj-Napoca.

Noua creșă din Cluj-Napoca are o capacitate de 60 de locuri | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

O nouă creșă a fost deschisă la Cluj-Napoca, la sfârșitul săptâmânii.

„Moș Nicolae a adus o nouă creșă pentru copiii clujenilor! Creşa «Lacul Fermecat», cu o capacitate de 60 de locuri, a fost deschisă astăzi (vineri, 5 decembrie 2025 - n. red.) în cartierul Între Lacuri - str. Dionisie Roman nr. 1. Trei grupe de copii vin de acum într-un spațiu educațional modern și cu dotări la ultimele standarde. Nu ne oprim aici. Mai avem în construcție încă 5 creșe, cu 500 de locuri, astfel încât acum avem 1.700 de locuri în 2.000”, a transmis Emil Boc, potrivit uni clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Creșa a fost predată Primăriei de către companiile Cristal Turism SRL şi Someşul Producţie SRL.

Primăria Cluj-Napoca a realizat:

finisajele interioare

instalații

corpuri de iluminat

mobilier ergonomic

mese senzoriale

jocuri și jucării în acord cu vârsta copiilor

Oficiile şi spălătoria sunt utilate cu echipamente profesionale. Creșa beneficiază inclusiv de sistem de supraveghere video și control acces.

De asemenea, spațiile verzi au fost amenajate cu sistem de irigații și loc de joacă.

„Continuăm investiția în educație pentru că este, de departe, cea mia sigură și mai bună investiție din lume. Clujul are viitor”, a conchis Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: