Consiliul Județean Cluj, investiții record în sănătate și spitale moderne pentru clujeni

Peste 145 de milioane de euro, investiți de Consiliul Județean Cluj în sănătate în ultimul deceniu

Peste 145 de milioane de euro, investiți de Consiliul Județean Cluj în sănătate în ultimul deceniu|Foto: Consiliul Județean Cluj

În perioada 2015 – 2025, investițiile Consiliului Județean în infrastructura medicală din Cluj au depășit 726 de milioane de lei. „Faptele și cifrele vorbesc de la sine: Sănătatea continuă să fie o prioritate”, spune Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

Consiliul Județean Cluj a realizat un bilanț al investițiilor din ultimii 10 ani în infrastructura medicală clujeană, atât din fondurile proprii ale instituției, cât și prin intermediul proiectelor europene câștigate.

Astfel, analiza a indicat faptul că, în perioada 2015 – 2025, investițiile Consiliului Județean Cluj în sănătate au depășit 726 de milioane de lei.

Peste 145 de milioane de euro, investiți de Consiliul Județean Cluj în sănătate în ultimul deceniu

„Dincolo de investițiile masive pe care le-am realizat în domeniul medical în ultimul deceniu și fondurile europene nerambursabile extrem de consistente pe care le-am atras, ceea ce e cu adevărat important sunt rezultatele și beneficiile resimțite de clujeni și întregul personal medico-sanitar.

Am reușit, astfel, să contribuim la creșterea calității actului medical, la îmbunătățirea stării de sănătate și salvarea a numeroase vieți. Nu sunt vorbe deșarte, faptele și cifrele vorbesc de la sine. Sănătatea continuă să fie o prioritate a forului administrativ județean”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

21 de proiecte, investiții din bani europeni: 426,7 milioane de lei

În ceea ce privește cele 21 de proiecte europene gestionate în perioada de referință, o parte dintre acestea aflându-se în prezent în etapa de implementare, valoarea totală este de 426,7 milioane de lei, cu TVA inclus, valoarea nerambursabilă fiind de 362,7 milioane de lei.

Unele dintre cele mai recente proiecte câștigate sunt cele care vizează investițiile în infrastructura Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, precum și extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca cu echipamente medicale, reabilitarea energetică pentru corpul A de clădire al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca și reabilitarea termică și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.

De asemenea, în ultimii ani administrația județeană a alocat sume importante de bani pentru materializarea investițiilor ce vizează edificarea Spitalului Pediatric Monobloc și construirea Centrului Integrat de Transplant.

Concret, suma prevăzută în bugetul instituției pentru cel mai modern spital pediatric din țară este de 144.302.705 lei și 14.126.710 lei pentru Centrul de Transplant Multiorgan de la Cluj.

Totodată, în perioada 2015 – 2025 Consiliul Județean Cluj a alocat, din fondurile proprii ale instituției, nu mai puțin de 141.746.150 lei pentru 18 unități sanitare situate pe raza județului Cluj.

Referitor la cele cinci spitale aflate în subordinea forului administrativ județean, suma totală alocată este de 89.994.150 lei, astfel: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase - 29.703.150 lei, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii - 16.933.250 lei, Spitalul Clinic de Recuperare - 16.478.290 lei, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello" - 14.411.560 lei și Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa - 12.467.900 lei.

În ceea ce privește celelalte 13 unități sanitare clujene aflate în subordinea altor autorități locale ori centrale și care au beneficiat de sprijin financiar din partea Consiliului Județean Cluj în perioada 2015 – 2025, suma totală alocată este de 51.752.000 de lei.

Defalcat, situația se prezintă astfel:

*Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca – 22.683.900 lei,

*Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu" Cluj-Napoca – 3.619.500 lei,

*Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță" Cluj-Napoca – 2.696.600 lei,

*Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca – 2.623.000 lei,

*Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” Cluj-Napoca – 2.565.000 lei,

*Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca – 2.050.000 lei, *Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca – 1.000.000,

*Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca – 450.000 lei,

*Spitalul Municipal Câmpia Turzii – 4.750.000 lei,

*Spitalul Municipal Turda – 3.850.000 lei,

*Spitalul Municipal Gherla – 1.880.000 lei,

*Spitalul Municipal Dej – 1.834.000 lei

*Spitalul Orășenesc Huedin – 1.750.000 lei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: