Echipamente medicale noi la ambulatoriul de la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj. Au costat peste 8,5 milioane de lei.

Ambulatoriul Integrat de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca are de acum mai multe echipamente medicale noi, în valoare de peste 8,5 milioane de lei.

Spitalul de Boli Infecțioase Cluj, dotat cu echipamente medicale noi în valoare de peste 8,5 mil. lei | Foto: Consiliul Județean Cluj

Echipamentele au fost achiziționate din fonduri europene.

Consiliul Județean Cluj a recepționat noi dotări medicale de înaltă tehnologie care au fost livrate Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca.

Spitalul de Boli Infecțioase Cluj, dotat cu echipamente medicale de peste 8,5 mil. lei

„Tehnologia modernă este indispensabilă în domeniul sanitar. Aceasta contribuie la realizarea unui act medical de cea mai bună calitate, la identificarea rapidă a problemelor de sănătate ale pacienților, precum și la tratarea în condiții optime a acestora. Vom continua să investim în cea mai mare și mai complexă unitate ambulatorie din țară!”, a transmis Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, citat într-un comunicat al instituției.

Astfel, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca a primit:

tomograf în coerență optică cu masă de acționare electrică,

un mamograf 3D cu tomosinteză,

un sistem de videodermatoscopie digitală cu scanare corporală,

un sistem urodinamic cu modul MEG,

un ecograf digital Doppler color premium cu două sonde pentru chirurgie vasculară,

un ecograf multidisciplinar cu trei sonde,

un ecograf ocular

trei tonometre.

Valoarea noilor echipamente medicale este de 7.207.448,40 lei, la care se adaugă T.V.A.

Ecograf digital Doppler cu două sonde, echipament medical nou la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca | Foto: Consiliul Județean Cluj

Totodată, în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase au mai fost livrate:

un ecograf multidisciplinar cu două sonde pentru cardiologie,

un ecograf multidisciplinar cu trei sonde pentru pediatrie,

un laser pentru urologie,

un sistem pentru colorare imunohistochimică,

un laser vascular pulsat,

un ecograf multidisciplinar cu două sonde pentru endocrinologie,

trei electrocautere,

trei lensmetre,

un extractor de fum reziduu laser.

Toate aceste achipamente au fost achiziționate în cadrul proiectului european „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca cu echipamente medicale”, câștigat de Consiliul Județean și finanțat prin Programul Sănătate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: