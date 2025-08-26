Investiție de peste 12 milioane de euro la Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. Lucrările vizează și realizarea unui Centru Integrat de Chirurgie minim-invazivă, unic în România.

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase va beneficia de o investiție masivă din fonduri europene. „Scopul acestor proiecte constă în creșterea calității actului medical și diversificarea serviciilor oferite pacienților”, spune Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Investiție de peste 12 milioane de euro la Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. Foto: imagine randare proiect - Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean continuă investițiile în infrastructura medicală din Cluj.

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase va fi extins și modernizat cu bani europeni

Recent, administrația județeană a publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) anunțul pentru execuția lucrărilor și furnizarea dotărilor în cadrul proiectului de extindere, modernizare și dotare a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4.

„Cea mai mare și complexă unitate ambulatorie din țară va beneficia de o investiție masivă din fonduri europene și de o serie de lucrări extrem de complexe. Scopul acestora îl reprezintă creșterea calității actului medical, diversificarea paletei de servicii oferite pacienților și asigurarea unor condiții de examinare și tratare la standarde europene”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Lucrările și dotările au o valoare totală estimată de 62 de milioane de lei, fără TVA, și sunt parte a unui proiect european câștigat și implementat de Consiliul Județean Cluj, finanțat prin Programul Sănătate.

Acestea vizează Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, unitate sanitară aflată în subordinea forului administrativ județean, situat pe Calea Moților nr. 19.

Bază de tratament modernă și servicii de hidrokinetoterapie

În cadrul proiectului urmează a avea loc, astfel, extinderea și modernizarea bazei de tratament și recuperare medicală, respectiv amenajarea a două bazine, pentru copii și adulți, în vederea dezvoltării serviciilor de hidrokinetoterapie la demisolul clădirii corpului A.

De asemenea, vor fi create circuite separate pentru copii și pentru adulți pentru fiecare din serviciile oferite în cadrul Laboratorului - kinetoterapie, electroterapie, hidroterapie, magnetoterapie, laserterapie și masaj, urmând a fi amenajate și spațiile specifice procedurilor de recuperare pentru ca pacienții să se simtă cât mai confortabil și să beneficieze de cele mai bune condiții.

Centrul Integrat de Chirurgie Avansată Minim Invazivă

Totodată, va fi realizat Centrul Integrat de Chirurgie Avansată Minim Invazivă prin refuncționalizarea completă a etajului 5 al corpului B.

Astfel, prin realizarea acestui proiect, va fi mărită configurația și suprafața spațiilor medicale utile, vor fi introduse noi funcțiuni, printre care și trei săli de operații pentru ortopedie/dermatologie, chirurgie generală și ginecologie.

Tot în această etapă va fi construit un lift exterior adiacent clădirii și zonelor actuale de lifturi ce va facilita accesul tărgilor de la demisol, unde se află o intrare secundară, până la etajul 2 din corpul A și etajul 5 din corpul B.

De asemenea, lucrările vizează și reabilitarea completă a exteriorului clădirii, iar spațiile reabilitate vor fi dotate cu mobilier și echipamente medicale.

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase are o structură organizatorică ce cuprinde 24 de specialități clinice medicale pentru adulți, 11 specialități clinice medicale pentru copii și 5 laboratoare medicale, asigurându-se un flux cuprins între 1.000 și 1.200 de pacienți pe zi. În urma investițiilor de modernizare, capacitatea de preluare a pacienților va crește la circa 2.000 de pacienți/zi.

