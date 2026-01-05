Alocațiile nu cresc nici în 2026. Câți bani pierd copiii din cauza indexărilor blocate?

Alocațiile de stat pentru copii nu vor crește nici în 2026. La fel s-a întâmplat și în 2025, iar din cauza indexăriilor blocate, minorii pierd bani.

Alocațiile copiilor nu vor crește nici în 2026 | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Inflația a crescut în ultimii doi ani, iar, conform legii, la fel ar fi trebuit să fie și în cazul alocațiilor de stat pentru copii.

Fiecare copil pierde aproape 1.000 de lei din cauza indexăriilor blocate

Însă nu s-a întâmplat în 2025, dar nici acum, la început de 2026. Conform legii, alocațiile ar fi trebuit indexate cu rata inflației. Nu a fost actualizată valoarea alocațiilor în 2025 din cauza OUG „Trenuleț” adoptată de guvernul condus de Marcel Ciolacu - OUG 156/2024, iar în 2026, „creșterea” alocațiilor a fost stopată de „Legea Bolojan” - Legea 141/2025, articolul XXV, care menține alocațiile la nivelul din decembrie 2025, adică la nivelul din decembrie 2024, potrivit g4media.ro.

Conform sursei citate, fiecare copil pierde cel puțin 945 de lei pentru ambii ani din indexările cu inflația blocate politic.

Potrivit legii 61/1993 cu privire la alocația de stat pentru copii, articolul 3, alineatul 2 prevede ca în fiecare an cuantumul alocației se indexează, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică (INS) pentru anul anterior.

Chiar și așa, au fost suspendate politic acele două indexări de care ar fi beneficiat copiii.

Actualmente, alocația de stat pentru copii în România, conform datelor din 2025, este de 719 lei pentru copiii de 0-2 ani și 292 lei pentru copiii de 2-18 ani (inclusiv cei care studiază liceul/profesionalul), iar copiii cu dizabilități primesc 794 lei până la 18 ani.

Indicii oficiali de inflație sunt de 10,4% pentru anul 2023 și de 5,6% pentru anul 2024, exact indicatorii care ar fi trebuit să fie folosiți pentru indexările aplicabile în 2025 și 2026.

Chiar și o eventuală „mărire” de alocații ar fi însemnat realist o actualizare cu rata inflației, nu o mărire reală.

Foto: depositphotos.com

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: