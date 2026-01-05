300.000 de lei pentru două mese/zi voluntarilor SMURD din Cluj. Emil Boc: „Este o formă minimă de recunoștință pentru munca lor.”

Consilierii locali ai municipiului Cluj-Napoca au aprobat, luni, 5 ianuarie 2026, alocarea a peste 300.000 de lei pentru două mese calde/zi voluntarilor SMURD.

Voluntarii SMURD Cluj vor avea două mese pe zi în 2026 asigurate de Primăria Cluj-Napoca |Foto: SMURD Cluj - Facebook / Fotografie ilustrativă

Programul de susținere a voluntarilor de la Serviciul Mobil de Ugență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), prin acordarea a două mese pe zi, va beneficia de mai mulți bani în 2026.

Primăria Cluj-Napoca a alocat de la bugetul local peste 305.000 de lei pentru a asigura două mese pe zi voluntarilor din cadrul SMURD.

Proiectul a trecut astăzi, 5 ianuarie 2025, cu 24 de voturi pentru.

„Este forma noastră minimală de recunoștință și de respect pentru munca pe care cei de la SMURD o fac în Cluj-Napoca (…) Să intervină cât mai puțin (cei de la SMURD - n. red.), dar când este nevoie să fie acolo, iar prin asta să ajute clujenii să aibă viața salvată și intervențiile pe măsură”, a precizat Emil Boc, în intervenția sa din ședința extraordinară a Consiliului Local, din 5 ianuarie 2026.

Conform edilului, aceasta e o formă de recunoștință a Primăriei Cluj-Napoca, pe lângă sprijinul acordat de municipalitate tututor unităților spitalicești din oraș.

„Acest proiect era necesar, deoarece SMURD-ul e fără oprire. Nu are pauză sau vacanță și trebuie să asigurăm această finanțare încă de la începutul anului (2026 - n. red.)”, a conchis Emil Boc.

Proiectul a fost aprobat în cadrul unei ședințe extraordinare de Consiliu Local, programată pentru luni, 5 ianuarie.

Primăria alocă 60.000 de euro pentru a asigura două mese pe zi pentru voluntarii SMURD

Dacă anul trecut, fondurile alocate pentru derularea acestui program erau de 255.000 lei, în 2026 suma a fost majorată la 305.000 lei.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

Mai exact, consilierii locali au aprobat în ședința de luni, 5 ianuarie 2026, un proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 305.000 de lei către Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activității SMURD și care constă în acordarea a două mese pe zi – prânz și cină, pentru zece persoane.

Masa va fi asigurată de Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca, subordonată Consiliului Local Cluj-Napoca.

„Prin adresa din 3 decembrie 2025, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca solicită sprijinul Primăriei și a Consiliului Local pentru ca și în anul 2026 Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) să beneficieze în continuare de două mese (prânz și cină), pentru 10 voluntari care activează în cadrul acestui serviciu”, se arată în motivarea proiectului.

Suma destinată sprijinirii voluntarilor care activează în cadrul serviciului de urgență a fost majorată în condițiile creșterii inflației.

„(...) pentru a acoperi necesarul de calorii pentru două mese/zi (prânz și cină) pentru 10 persoane, în condițiile actuale ale inflației, este necesară suma de 83,5 lei/zi/persoană pentru 365 de zile calendaristice rezultând astfel suma solicitată de 305.000 lei”, potrivit notei de fundamentare formulate de Cantina de ajutor social și pensiune.

Finanțarea este necesară din prima lună a anului 2026, pentru desfășurarea în condiții optime a acestui serviciu medical de urgență, important pentru comunitatea clujeană.

