Investiție de peste 4 milioane de euro în infrastructura medicală: Centrul Integrat de Screening și Prevenție din Cluj, realizat din fonduri europene

Clujul va avea un Centru Integrat de Screening și Prevenție în urma extinderii Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. Investiția de peste 21 de milioane de lei va fi realizată cu bani europeni.

Investiție de peste 4 milioane de euro în infrastructura medicală: Centrul Integrat de Screening și Prevenție din Cluj, realizat din fonduri europene|Foto: monitorulcj.ro

Clujul mai face un pas pentru dezvoltarea infrastructurii medicale.

Consiliul Județean urmărește atragerea unor fonduri europene pentru realizarea Centrului Integrat de Screening și Prevenție din Cluj.

Investiție de peste 4 milioane de euro în infrastructura medicală: Centrul Integrat de Screening și Prevenție din Cluj, realizat din fonduri europene

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a inițiat un proiect de hotărâre care vizează aprobarea proiectului indicatorilor financiari pentru extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase (etapa 1).

Investiția urmărește construirea unei infrastructuri care să asigure optimizarea accesului, cu șanse egale, al populației eligibile la programe de screening și consultații preventive, precum și investigații complexe pentru un diagnostic precoce.

„Sănătatea rămâne o prioritate a forului administrativ județean, intenția noastră fiind, de această dată, aceea de a accesa fonduri europene pentru extinderea și modernizarea celei mai mari și complexe unități ambulatorii din țară. Ne dorim ca întreaga comunitate clujeană, și nu numai, să beneficieze de servicii medicale la standarde europene, în condiții de maximă siguranță și confort”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Lucrările privind construirea Centrului Integrat de Screening și Prevenție vizează extinderea pe verticală a corpului A cu o structură nouă care va avea legătură directă cu corpul B al Ambulatoriului Integrat.

Structura funcțională a noii construcții va fi formată din zonă destinată cabinetelor de screening și prevenție, cu cabinete de consultații, sală de așteptare, grup sanitar etc., zonă de spitalizare de zi destinată supravegherii și monitorizării postintervenție a pacienților care efectuează teste de screening prin investigații complexe.

De asemenea, investiția vizează persoanele care efectuează investigații ce completează testele de screening pentru un diagnostic precoce, cu cabinete de consultații, săli de tratament, vestiare, birouri și grupuri sanitare, precum și zonă de relaxare în aer liber.

Valoarea totală a proiectului este estimată la 21,3 milioane de lei, TVA inclus, finanțarea urmând a fi solicitată prin Programul Sănătate.

Bază de tratament modernă și servicii de hidrokinetoterapie

Concomitent, administrația județeană derulează celelalte etape pentru extinderea și modernizarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase.

În cadrul proiectului urmează a avea loc, astfel, extinderea și modernizarea bazei de tratament și recuperare medicală, respectiv amenajarea a două bazine, pentru copii și adulți, în vederea dezvoltării serviciilor de hidrokinetoterapie la demisolul clădirii corpului A.

De asemenea, vor fi create circuite separate pentru copii și pentru adulți pentru fiecare din serviciile oferite în cadrul Laboratorului - kinetoterapie, electroterapie, hidroterapie, magnetoterapie, laserterapie și masaj, urmând a fi amenajate și spațiile specifice procedurilor de recuperare pentru ca pacienții să se simtă cât mai confortabil și să beneficieze de cele mai bune condiții.

Recent, administrația județeană a publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) anunțul pentru execuția lucrărilor și furnizarea dotărilor în cadrul proiectului de extindere, modernizare și dotare a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, etapele 2, 3 și 4.

Lucrările și dotările au o valoare totală estimată de 62 de milioane de lei, fără TVA, și sunt parte a unui proiect european câștigat și implementat de Consiliul Județean Cluj, finanțat prin Programul Sănătate.

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase are o structură organizatorică ce cuprinde 24 de specialități clinice medicale pentru adulți, 11 specialități clinice medicale pentru copii și 5 laboratoare medicale, asigurându-se un flux cuprins între 1.000 și 1.200 de pacienți pe zi. În urma investițiilor de modernizare, capacitatea de preluare a pacienților va crește la circa 2.000 de pacienți/zi.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: