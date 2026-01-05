Louis Munteanu, transferat oficial de la CFR Cluj la D.C. United în SUA. Câți bani plătesc americanii pentru „perla” din Gruia?

CFR Cluj a realizat transferul iernii din România. Formația din Gruia l-a cedat pe Louis Munteanu la formația D.C. United din Statele Unite ale Amercii. Suma plătită este una record pentru clubul de peste ocean.

Louis Munteanu a fost transferat de la CFR Cluj la D.C. United, în schimbul sumei de 7 milioane de dolari | Foto: Facebook, D.C. United

Perla celor de la CFR Cluj, care nu a strălucit la fel de mult în actualul sezon precum în cel precedent, Louis Munteanu a ajuns în cele din urmă în SUA, la formația D.C. United.

Louis Munteanu, transfer record de 7 milioane de dolari

„Clubul Negru-Roșu a semnat cu atacantul în vârstă de 23 de ani un contract de transfer în valoare de 7 milioane de dolari, un record pentru club. D.C. United a semnat un contract de transfer permanent cu atacantul internațional român Louis Munteanu, care joacă la CFR Cluj în prima ligă românească. Munteanu se va alătura echipei în așteptarea primirii vizei P-1 și a certificatului de transfer internațional”, a anunțat clubul D.C. United, luni, 5 ianuarie 2026.

Și CFR Cluj a anunțat oficial transferul lui Louis Munteanu.

„Mulțumim, Louis! Clujul va fi mereu casa ta! Cluburile CFR 1907 Cluj și D.C. United au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al atacantului Louis Munteanu la formația din Statele Unite ale Americii. Ajuns în Gruia în vara anului 2024, Louis și-a confirmat rapid valoarea în tricoul echipei noastre, pentru care a bifat 63 de apariții, a marcat 28 de goluri și a oferit 9 pase decisive. La finalul sezonului trecut, acesta câștigat titlul de golgheter al Superligii, cu 23 de reușite în campionat. De asemenea, Louis a avut un rol important la câștigarea Cupei României, competiție în care a înscris de două ori, unul dintre goluri fiind marcat chiar în finală. Îți mulțumim, Louis, pentru munca depusă la CFR Cluj și îți dorim mult succes în carieră!”, a transmis clubul din Gruia.

Și atacantul român a transmis un mesaj după ce a semnat cu formația americană.

„Sunt incredibil de încântat să mă alătur echipei D.C. United. Washingtonul este un oraș uimitor, iar această mutare înseamnă foarte mult pentru mine. MLS este o provocare nouă și ambițioasă, iar eu sunt pe deplin hotărât să dau tot ce am pentru a ajuta acest club să aibă succes în sezonul viitor”, a declarat Louis Munteanu.

