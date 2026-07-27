Autostrada Transilvania: Lotul Zimbor - Poarta Sălajului, finalizat. De ce nu a fost deschisă circulația?

Lucrările la lotul Zimbor - Poarta Sălajului, parte a Autostrăzii Transilvania, au fost finalizate, însă acest tronson nu a fost deschis încă.

Lucrări finalizate pe lotul Zimbor - Poarta Sălajului, parte a Autostrăzii Transilvania | Foto: Captură de ecran Facebook, Horațiu Cosma

Au fost finalizate lucrările pe cei 12 kilometri ai lotului Zimbor - Poarta Sălajului de pe Autostrada Transilvania, însă acest tronson nu a fost dat în circulație.

Secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat că lucrările au fost finalizate pe acest tronson.

Autostrada Transilvania: Lotul Zimbor - Poarta Sălajului, pregătit pentru trafic

„Au fost finalizate nodurile rutiere de la Zimbor și Poarta Sălajului, a fost remediată alunecarea de teren de pe traseu, asfaltul a fost așternut, marcajele trasate, parapetele instalat. Au mai rămas câteva goluri tehnologice pentru accesul traficului de șantier, dar care vor fi închise în 1-2 zile fără probleme. Autostrada este pregătită pentru trafic”, a anunțat Horațiu Cosma, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

De ce nu a fost deschisă circulația pe lotul Zimbor - Poarta Sălajului?

Secretarul de stat de la Ministerul Transporturilor a explicat de ce nu a fost deschis încă lotul Zimbor - Poarta Sălajului și a trimis „săgeți” către directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

„Pentru că directorul CNAIR, Cristian Pistol, nu a trimis comisia de recepție la terminarea lucrărilor. Fără recepție, autostrada plătită de români rămâne «muzeu». Poate că domnul Pistol nu este lăsat de părinții lui politici Grindeanu și Thuma să deschidă autostrăzi în această perioadă (…) Indiferent care este explicația, rezultatul este același: o autostradă construită din bani publici stă nefolosită, în timp ce traficul continuă să treacă prin localitățile din zonă, pe drumul național paralel, pe care au avut loc accidente tragice în toți acești ani”, a mai spus Horațiu Cosma.

Potrivit acestuia, contractul pe acest lot trebuia finalizat în 2023.

Horațiu Cosma i-a transmis lui Cristian Pistol să făcă recepția lucrărilor și să deschidă circulația pe lotul Zimbor - Poarta Sălajului.

Constructorul secțiunii Zimbor - Poarta Sălajului (12,24 km) de pe Autostrada Transilvania (A3) este Asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL.

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