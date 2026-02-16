Trenuri anulate, circulație modificată și pasageri transportați cu mijloace auto în Cluj din cauza intervențiilor la stațiile din Dej

Din cauza lucrărilor la stațiile feroviare din Dej, de la 1 martie, mai multe trenuri din Cluj vor avea modificări de circulație, altele vor fi anulate, iar pasagerilor li se va oferi alternativa transbordării auto.

În martie și aprilie 2026, mai multe trenuri vor fi anulate sau cu circulație modificată pentru lucrări la infrastructura feroviară.

Anunțul oficial a fost făcut de operatorul feroviar de stat.

Într-o informare publicată la finalul săptămânii trecute, CFR Călători anunță că în contextul unor lucrări între stațiile Dej Călători – Cășeiu – Dej Triaj, rutele feroviare vor suferi modificări de circulație.

Astfel, noile modificări vor fi valabile în parioada 1 martie – 24 aprilie 2026, iar unele trenuri vor fi anulate:

*în perioada 1 martie – 24 aprilie 2026, trenul IR 1838 Cluj Napoca – Dej Călători – Iaşi va fi anulat.

*în perioada 1 martie – 25 aprilie 2026, trenul IR 1830 Galați–Cluj Napoca va circula conform graficului de circulaţie în relaţia Galaţi – Beclean pe Someş şi va fi anulat în relaţia Beclean pe Someş – Cluj-Napoca. Între staţiile Beclean pe Someş şi Cluj Napoca se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

Modificări în circulația feroviară

De asemenea, modificări în circulația feroviară în perioada 2 martie – 24 aprilie 2026 va fi valabilă pentru următoarele rute:

*trenul IR 406 Brașov – Valea lui Mihai – Nyirabrany – Budapesta va circula ca şi tren IR 12406/406 în relația Braşov (plecare ora 18.59) – Reteag – Dej Triaj – Ram. Dej – Caseiu – Jibou – Valea lui Mihai (sosire ora 05.40). Între stațiile Dej Călători şi Beclean pe Someş se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

*trenul IR 407 Budapesta – Nyirabrany – Valea lui Mihai – Brașov va circula ca şi tren IR 12407/407 în relaţia Valea lui Mihai (plecare ora 22.49) – Jibou – Caseiu – Ram. Dej – Dej Triaj – Reteag – Braşov (sosire ora 09.15). Între stațiile Jibou – Dej Călători se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto. Între stațiile Beclean pe Someş şi Dej Călători se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

*trenul IR 1641 București Nord – Dej Călători – Satu Mare va circula ca şi tren IR 12641 în relaţia Bucureşti Nord (plecare ora 21.20 ) – Beclean pe Somes – Dej Triaj – Ram. Dej– Caseiu – Jibou – Baia Mare – Satu Mare (sosire ora 11.09). Între stațiile Beclean pe Someş şi Dej Călători se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

*trenul IR 1642 Satu Mare – Dej Călători – București Nord va circula ca şi tren IR 12642 în relaţia Satu Mare (plecare ora 16.30) – Jibou – Caseiu – Ram. Dej –Dej Triaj – Reteag – Beclean pe Someş – Bucureşti Nord (sosire ora 06.22). Între stațiile Dej Călători – Beclean pe Someş se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

*trenul IR 1763 Iași –Timișoara Nord va circula conform graficului de circulație în relația Cluj Napoca – Arad – Timișoara Nord (excepţie în zilele de 02.03, 03.03, 04.03, 05.03, 06.03, 08.03, 09.03, 10.03, 11.03, 12.03, 13.03, 22.03, 23.03, 24.03, 25.03, 26.03, 27.03, 29.03, 30.03 si 31.03.2026, când va circula în relaţia Cluj Napoca –Arad) şi ca tren IR 12763 în relaţia Iaşi (plecare ora 15.35) – Beclean pe Someş (sosire ora 22.48). Între staţiile Beclean pe Someş şi Cluj Napoca se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

*trenul IR 1765 Timișoara Nord – Iași va circula conform graficului de circulație în relația Timişoara Nord – Cluj Napoca (exceptie datele de 02.03, 03.03, 04.03, 05.03, 06.03, 07.03, 09.03, 10.03, 11.03, 12.03, 13.03, 14.03, 23.03, 24.03, 25.03, 26.03, 27.03, 28.03, 30.03, 31.03 si 01.04.2026, când va circula în relaţia Arad – Cluj Napoca) și ca tren IR 12765 în relaţia Beclean pe Someş (plecare ora 00.16) – Iaşi (sosire ora 07.46). Între stațiile Cluj Napoca şi Beclean pe Someş se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

Modificări în circulația trenurilor valabile în perioada 2 martie – 25 aprilie 2026

*trenul IR 366 Brașov – Valea lui Mihai – Nyirabrany – Budapesta va circula ca şi tren IR 12366/366 în relaţia Braşov (plecare ora 07.54) – Reteag – Dej Triaj – Ram. Dej – Caseiu – Jibou – Valea lui Mihai (sosire ora 19.22). Între stațiile Beclean pe Someş şi Dej Călători se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

*trenul IR 367 Budapesta – Nyirabrany – Valea lui Mihai – Brașov va circula ca şi tren IR 12367/367 în relaţia Valea lui Mihai (plecare ora 11.49) – Caseiu – Ram. Dej – Dej Triaj – Reteag – Braşov (sosire ora 22.25). Între stațiile Dej Călători şi Beclean pe Someş se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

*trenul IR 1837 Iaşi – Dej Călători – Cluj Napoca va fi anulat.

*trenul IR 1831 Timișoara Nord – Cluj Napoca – Iași va circula conform graficului de circulaţie în relaţia Timișoara Nord – Cluj Napoca și ca tren IR 12831 în relaţia Beclean pe Someş (plecare ora 15.42) – Iaşi (sosire ora 22.55). Între stațiile Cluj Napoca şi Beclean pe Someş se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto

*trenul IR 1833 Iași – Cluj Napoca – Timișoara Nord va circula conform graficului de circulaţie în relaţia Cluj Napoca – Timișoara Nord şi ca tren IR 12833 în relaţia Iaşi (plecare ora 06.01) – Beclean pe Someş (sosire ora 13.12). Între staţiile Beclean pe Someş şi Cluj Napoca se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

În perioada 2 martie – 26 aprilie 2026, trenul IR 1832 Cluj Napoca–Galați va fi anulat în relaţia Cluj Napoca – Beclean pe Someş şi va circula conform graficului de circulaţie în relaţia Beclean pe Someş – Galaţi. Între stațiile Cluj Napoca şi Beclean pe Someş se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

Restituire contravaloare bilete

Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare, potrivit anunțului făcut de CFR Călători.

