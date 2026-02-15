Nicușor Dan se întâlnește cu Trump la Washington, la prima reuniune a Consiliului Păcii

Președintele României. Nicușor Dan, a anunțat că va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii, care va avea loc la Washington, ca răspuns al invitației primite de la președintele Donald Trump.

Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook. Printre altele, acesta a mai specificat că România discută cu partea americană în vederea participării Consiliul pentru Pace care urmează să aibă loc pe data de 19 februarie. De asemenea, a mai menționat că va discuta și cu alte state europene, iar în cursul acestei săptămâni va decide dacă va participa, notează Agerpres.ro.

„România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza. Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii. România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicală de urgență”, a transmis președintele Nicușor Dan.



Întrebat dacă România nu va lua parte la consiliu, în condițiile în care țările cu statut de observator vor avea un rol mai degrabă secund, Nicușor Dan a subliniat că pentru țara noastră este important să participe, în contextul relațiilor tradiționale cu Israel și cu statele arabe.



'Depinde, pentru că, după cum știți, situația din Gaza e importantă pentru Europa. România are tradițional niște relații și cu Israelul și cu țările arabe din zonă. Deci, e important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiții', a spus Nicușor Dan.



El a făcut de asemenea referire la o eventuală suprapunere a Cartei ONU cu acest Consiliu de Pace.



'Acesta este motivul pentru care, până când discuții - care estimez că vor fi complicate - vor avea loc, noi nu putem să fim altceva decât observatori', a afirmat Nicușor Dan.



Pe 8 februarie, președintele a anunțat că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. 'Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii', a transmis atunci Nicușor Dan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.



Potrivit acestuia, după primirea invitației, România a inițiat discuții cu Statele Unite pentru a clarifica compatibilitatea Cartei Consiliului cu angajamentele internaționale deja asumate.

Foto: DepositPhotos.com

