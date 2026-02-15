Bărbatul bănuit că l-ar fi ucis pe Gheorghe Chindriș, a fost prins

Tânărul de 26 de ani, care e suspectat că l-ar fi ucis pe Gheorghe Chindriș în locuința acestuia din comuna Florești, a fost prins de autorități, la mai puțin de 24 de ore de la comiterea crimei.

Bărbatul bănuit că l-ar fi ucis pe Gheorghe Chindriș, a fost prins | Foto: IPJ Cluj

Din primele verificări autoritățile au constatat că bărbatul s-a deplasat în noaptea de 13 spre 14 februarie, la locuința victimei, din localitatea Luna de Sus, din comuna Florești. Acolo, l-ar fi atacat pe bărbat folosind un obiect dur și a părăsit locul faptei.

Ancheta a arătat că, după comiterea faptei, tânărul ar fi părăsit județul Cluj, încercând să se sustragă cercetărilor. În urma cooperării dintre polițiștii din Cluj și Mureș, cu sprijinul structurilor de analiză ale Poliției Române, acesta a fost localizat și prins în municipiul Reghin, în noaptea de 15 februarie, în jurul orei 00:50.

Suspectul a fost dus la sediul IPJ Cluj pentru a fi audiat. Asupra sa au fost găsite bijuterii, dar și aproximativ 8000 de lei, bunuri pe care anchetatorii cred că ar fi ale victimei. Tot pe 15 februarie, polițiștii au efectuat o percheziție la locuința acestuia din comuna Florești, pentru completarea probelor din dosar.

