„De-aia l-am înjurat!” Dan Nistor explică ce s-a întâmplat la meciul dintre CFR Cluj și „U” Cluj

Meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, încheiat cu scorul 3-2, a fost umbrit de un incident la finalul partidei, când antrenorul italian al CFR-ului, Cristiano Bergodi, a intrat în conflict fizic cu jucătorul Andrei Cordea. Dan Nistor a oferit explicații despre cuvintele adresate lui Cordea.

„De-aia l-am înjurat!” Dan Nistor explică ce s-a întâmplat la meciul dintre CFR Cluj și „U” Cluj |Foto: Dan Nistor- Facebook

La mai bine de o săptămână de la incident, jucătorul de la „U” a recunoscut că și el a adresat cuvinte grele lui Cordea, notează DigiSport.ro.

„Eu sunt corect, l-am înjurat pe Cordea. A făcut niște semne obscene către galeria noastră, de-aia l-am înjurat. Dacă al patrulea arbitru era mai atent, putea să-mi dea mie al doilea galben, lui Cordea, și nu se mai întâmpla nimic. A fost urât, da, se mai întâmplă, dar pe viitor sper să nu mai fie.”, a explicat Nistor.

Fotbalistul a mai specificat că gestul său a fost determinat de comportamentul adversarului de la CFR în fața galeriei de la „U”. Nistor a mai precizat că jucătorii și oficialii echipelor au discutat ulterior și au ajuns la un consens.

Care sunt posibilele sancțiuni disciplinare

Chiar dacă nici Nistor, nici Cordea nu au fost eliminați în timpul jocului, Cristiano Bergodi a primit cartonaș roșu și riscă o suspendare semnificativă din partea Comisiei de Disciplină. Fostul arbitru Marius Avram a explicat că incidentul ar putea fi încadrat ca altercație, ceea ce presupune sancțiuni aspre:

Suspendare între 6 și 8 meciuri pentru jucători implicați;

Suspendare între 6 și 12 luni pentru oficiali, în cazul recunoașterii faptei și a regretului exprimat.

