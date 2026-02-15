Gheorghe Chindriș este bărbatul găsit mort în casa din Florești. El a creat primul sat românesc din SUA

Gheorghe Chindriș, românul care a creat și primul sat românesc din Statele Unite, este bărbatul găsit mort în casa din Florești, județul Cluj. Descoperirea șocantă a fost făcută de colegii săi din asociația patriotică Avram-Iancu, unde era vicepreședinte.

Gheorghe Chindriș, românul care a creat primul sat românesc din SUA, găsit mort în Cluj

Chindriș era cunoscut pentru implicarea s-a în promovarea tradițiilor românești. Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei crime, după ce bărbatul ar fi fost găsit cu lovituri în zona capului. Criminaliștii cercetează în detaliu casa, curtea și mașina sa, încercând să stabilească circumstanțele exacte ale decesului, notează Antena1.ro.

Trupul său a fost descoperit în jurul prânzului, după ce nu răspundea la telefon și nu se prezentase la un eveniment programat la ora 9 dimineața. Vecinii au observat alarma casei declanșându-se peste noapte, însă nu au băgat inițial de seamă. Acum, anchetatorii încearcă să afle dacă moartea sa a fost rezultatul unui atac planificat.

"Se fac cercetări, la faţa locului fiind prezent şi un procuror pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care a survenit decesul bărbatului", a declarat Iulian Timşa, purtător de cuvânt IPJ Cluj.

Născut în Maramureș, Chindriș și-a început cariera în România, ajungând director la mina de aur Băișoara la doar 31 de ani. În 2001, a plecat în Statele Unite, unde a realizat un sat românesc cu case tradiționale în jurul unei biserici maramureșene, menținând legătura cu cultura și folclorul românesc.

Revenit în țară în 2012, Chindriș a continuat să fie activ în comunitatea patriotică și culturală. În 2018, a fost numit director la Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din Alba.

