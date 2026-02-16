Rusia cere plasarea Ucrainei sub administrație internațională. Care este planul Moscovei?

Rusia a readus în discuție o propunere lansată inițial de președintele Vladimir Putin în martie anul trecut, care vizează plasarea Ucrainei sub o administrație internațională coordonată de Organizația Națiunilor Unite.

Rusia sugerează plasarea Ucrainei sub administrație internațională|Foto: DepositPhotos.com

Mesajul a fost transmis duminică, înainte de reluarea negocierilor ruso-ucrainene, programate pentru săptămâna viitoare și mediate de Statele Unite ale Americii, potrivit agenției DPA, citată de Agerpres.

Rusia cere plasarea Ucrainei sub administrație internațională. Care este planul Moscovei?

Rusia este pregătită să discute cu SUA, Europa și alte țări despre o administrație externă în Ucraina, a declarat agenției TASS vice-ministrul rus de externe Mihail Galuzin.

„Un astfel de pas ar face posibilă desfășurarea alegerilor democratice în Ucraina, venirea la putere a unui guvern capabil cu care să poată fi semnat un tratat de pace complet, împreună cu documentele legitime asupra cooperării interstatale viitoare”, a argumentat diplomatul rus.

Această poziție se înscrie în prezentarea de către Rusia a Ucrainei drept un stat nefuncțional și condus de un președinte ilegitim, Volodimir Zelenski, al cărui mandat este expirat, dar legea marțială impusă odată cu invazia rusă permite să nu se desfășoare alegeri atât timp cât continuă războiul.

Mai mult, Zelenski susține că ar fi nevoie de un armistițiu care să dureze cel puțin două luni înaintea desfășurării oricărui scrutin, în timp ce Rusia susține că orice armistițiu ar permite armatei ucrainene să-și refacă forțele.

Administrație internațională de tranziție

Administrații internaționale de tranziție au mai existat după încheierea conflictelor armate din Timorul de Est, Cambogia, Irak sau Kosovo.

Totuși, în Ucraina instituțiile statului sunt operaționale, aspect care ridică semne de întrebare cu privire la aplicabilitatea unui astfel de model.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: