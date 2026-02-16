PPC Energie aduce siguranță energetică în casele clienților cu echipamente UPS (P)

În viața de zi cu zi apar uneori situații imprevizibile – întreruperi sau fluctuații de curent – care ne pot da peste cap activitățile.

O centrală care se oprește în mijlocul nopții, un laptop care rămâne fără curent în timpul unui apel important, un televizor se închide în timpul emisiunii preferate, un frigider cu produse alterate după ce reveniți dintr-un weekend prelungit pot crea disconfort oricui. De aceea, nevoia de a ne proteja aparatele esențiale din locuință și siguranța energetică devin tot mai evidente.

Pornind de la aceste nevoi reale, PPC Energie pune la dispoziția clienților săi soluții de alimentare de rezervă - gama de surse UPS EcoFlow, disponibile pe www.ppcenergy.ro. Oferta este disponibilă pentru clienții casnici și micro-companii.

Clienții PPC Energie pot alege între plata integrală sau în tranșe egale de până la 36 de luni, fără dobândă, direct pe factura de energie sau de gaze naturale.

Ce este un UPS și de ce ai nevoie de el?

Un UPS (Uninterruptible Power Supply) este un echipament care îți menține aparatele în funcțiune atunci când apare o întrerupere de curent sau o fluctuație de tensiune. Practic, este o „centură de siguranță” pentru electronicele din casă.

Dacă rețeaua pică, iar alimentarea aparatelor importante este conectată la UPS, acesta preia aproape instant alimentarea, în termen de milisecunde, astfel încât routerul, centrala, laptopul sau alte echipamente esențiale rămân pornite. În plus, protejează aparatele de variațiile de tensiune care pot afecta componentele sensibile. Dacă UPS-ul nu este conectat, îl poți scoate atunci din debara și să conectezi frigiderul, laptop-ul sau alte aparate.

Beneficii suplimentare

În plus, UPS-urile din gama EcoFlow de la PPC Energie sunt portabile, nu necesită instalare, și pot fi încărcate la priză, solar sau folosind mufe auto. Așadar, pot furniza energie și în afara locuinței, la picnic, în grădină sau în călătorii.

Toate produsele UPS din oferta PPC sunt livrate rapid, în maximum șapte zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, astfel încât clienții să se poată baza pe ele exact atunci când au nevoie.

Trei soluții pentru autonomia energetică a locuinței

UPS EcoFlow River 3 – perfect pentru apartamente sau spații mici

Deși are dimensiuni reduse, asigură autonomia unui frigider timp de aproximativ o oră și jumătate, a unui televizor pentru aproape trei ore, iar un laptop poate fi încărcat de trei ori. În plus, iluminatul interior poate rămâne funcțional aproape o zi întreagă. Prețul este de 41 lei pe lună, în 36 de tranșe.

UPS River 3

UPS EcoFlow Delta 3– asigură autonomia mai multor echipamente simultan

Cu o putere de 1800 W, modelul Delta 3 asigură autonomie extinsă: un frigider poate funcționa între șapte și paisprezece ore, un TV aproximativ opt ore, iar un laptop poate fi încărcat de până la șaisprezece ori. UPS EcoFlow Delta 3 este disponibil la prețul de 134 lei pe lună.

UPS Delta 3

UPS EcoFlow DELTA 2 Max – soluția pentru nevoi complexe și autonomie extinsă

Cu o capacitate dublă față de UPS EcoFlow Delta 3, poate susține echipamente multiple pentru perioade extinse. În practică, asta înseamnă că un frigider poate funcționa chiar și 28 de ore, un televizor aproximativ 16 ore, un laptop poate fi încărcat de peste 30 de ori, iar iluminatul interior este asigurat pentru peste 100 de ore. Chiar și aparatele mai solicitante energetic pot fi folosite fără griji: un aparat de aer condiționat portabil poate funcționa până la patru ore, un burghiu electric până la 1,4 ore, iar un filtru de cafea în jur de o oră și jumătate. Modelul este disponibil pentru 266 lei pe lună.

UPS Delta 2

Detalii despre gama completă de UPS-uri oferite de PPC Energie sunt disponibile aici:

https://www.ppcenergy.ro/servicii-pentru-casa/electrocasnice/surse-ups/

PPC Energie, furnizor integrat de soluții pentru confortul locuinței

Clienții PPC Energie pot achiziționa și electrocasnice, aparate de aer condiționat, centrale termice în tranșe egale pe factură, cu livrare inclusă în preț, garanție extinsă și posibilitatea de a preda gratuit electrocasnicele vechi. În oferta PPC sunt disponibile și centrale termice sau aparate de aer condiționat pentru care este inclusă, suplimentar, și instalarea. Mai multe detalii aici: https://www.ppcenergy.ro/servicii-pentru-casa/electrocasnice/