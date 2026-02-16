Sport
A participat cu CFR Cluj în Europa League iar acum a ajuns în Liga a 4-a!
La doar 24 de ani, portarul Bogdan Checicheș a ajuns să evolueze în al patrulea eșalon din România.Trofeul pe care îl va obține câștigătoarea Europa League | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook
Crescut în academia celor de la CFR Cluj, Checicheș a fost prezentat în această iarnă de Atletic Olimpia Gherla, echipă aflată pe locul al treilea în Liga 4 din județul Cluj.
„Sigur între buturi, cu reflexe foarte bune și o bună comunicare cu linia defensivă, Bogdan vine să aducă siguranță și încredere în poarta echipei.
Îi urăm mult succes în tricoul galben-albastru și cât mai multe evoluții reușite alături de C.S. Atletic Olimpia Gherla!”, a transmis pe Facebook formația ardeleană.
Portarul crescut de formația din Gruia a mai evoluat pentru Gloria Bistrița, Foresta Suceava, CSM Sighet și Sănătatea Cluj înainte să se despartă definitiv de CFR, în februarie 2024.
Din postura de jucător liber, a semnat cu Academia de Fotbal Viitorul Cluj (Liga 3), echipă de la care a plecat la începutul anului 2025.
Cel mai înalt punct al carierei sale a avut loc în sezonul 2020/2021, atunci când a făcut parte din lotul primei echipei a CFR-ului, campioana en-titre de la acea vreme.
În acea ediție din Europa League, vișiniii au făcut parte dintr-o grupă cu AS Roma, Young Boys și CSKA Sofia, iar Checicheș a fost pe bancă la trei dintre cele șase meciuri disputate de clujeni.
CFR a încheiat atunci pe locul 3 în grupa A, cu cinci puncte și doar patru goluri marcate.
