A participat cu CFR Cluj în Europa League iar acum a ajuns în Liga a 4-a!

La doar 24 de ani, portarul Bogdan Checicheș a ajuns să evolueze în al patrulea eșalon din România.

Trofeul pe care îl va obține câștigătoarea Europa League | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Crescut în academia celor de la CFR Cluj, Checicheș a fost prezentat în această iarnă de Atletic Olimpia Gherla, echipă aflată pe locul al treilea în Liga 4 din județul Cluj.

„Sigur între buturi, cu reflexe foarte bune și o bună comunicare cu linia defensivă, Bogdan vine să aducă siguranță și încredere în poarta echipei.

Îi urăm mult succes în tricoul galben-albastru și cât mai multe evoluții reușite alături de C.S. Atletic Olimpia Gherla!”, a transmis pe Facebook formația ardeleană.

Portarul crescut de formația din Gruia a mai evoluat pentru Gloria Bistrița, Foresta Suceava, CSM Sighet și Sănătatea Cluj înainte să se despartă definitiv de CFR, în februarie 2024.

Din postura de jucător liber, a semnat cu Academia de Fotbal Viitorul Cluj (Liga 3), echipă de la care a plecat la începutul anului 2025.

Cel mai înalt punct al carierei sale a avut loc în sezonul 2020/2021, atunci când a făcut parte din lotul primei echipei a CFR-ului, campioana en-titre de la acea vreme.

În acea ediție din Europa League, vișiniii au făcut parte dintr-o grupă cu AS Roma, Young Boys și CSKA Sofia, iar Checicheș a fost pe bancă la trei dintre cele șase meciuri disputate de clujeni.

CFR a încheiat atunci pe locul 3 în grupa A, cu cinci puncte și doar patru goluri marcate.

