Gheorghe Chindriș ar fi fost ucis cu sânge rece de un tânăr de 26 de ani. Ce au aflat anchetatorii

Detalii noi despre tragedia din Florești ies la iveală. Un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind principalul suspect în uciderea lui Gheorghe Chindriș, românul cunoscut pentru inițierea primului sat românesc din Statele Unite ale Americii.

Conform anchetatorilor, citați de observatornews.ro, între victimă și suspect s-ar fi iscat un conflict spontan, după mai multe pahare de alcool. În timpul altercației, Chindriș a fost lovit în repetate rânduri cu un calorifer electric în cap, de către tânărul de 26 de ani. Leziunile suferite i-au fost fatale, bărbatul neavând nicio șansă de supraviețuire, notează observatornews.ro.

Victima și suspectul s-ar fi cunoscut în mediul online. După comiterea faptei, suspectul ar fi părasit locuința lui Chindriș cu bani și bijuterii. Ulterior, acesta a fost identificat de polițiști, dus la audieri și reținut pentru 24 de ore.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a anunțat că trupul neînsuflețit al victimei a fost descoperit în interiorul locuinței, prezentând multiple urme de violență, iar imobilul era răvășit. Cercetările au fost efectuate sub coordonarea unui procuror, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs decesul.

Gheorghe Chindriș, în vârstă de 66 de ani, era vicepreședinte al Asociației „Avram Iancu” și urma să participe la un eveniment în dimineața zilei în care a fost găsit decedat. Lipsa oricărui răspuns din partea sa i-a determinat pe colegi să meargă la domiciliul acestuia, unde au descoperit scena crimei.

Originar din Maramureș, Chindriș s-a stabilit în Cluj, iar la începutul anilor 2000 a emigrat în Statele Unite, unde a inițiat un proiect unic: un sat românesc construit în jurul unei biserici tradiționale maramureșene. Revenit în țară în 2012, a ocupat ulterior funcția de director al Cupru Min Abrud.

