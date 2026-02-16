Consumul de alimente a scăzut cu 30%. Ministrul Agriculturii propune plafonarea adaosului comercial, în funcție de inflație.

Ministrul Agriculturii susține că puterea de cumpărare a românilor a scăzut semnificativ, iar consumul de alimente s-a redus cu aproape 30%. În aceste condiții, Florin Barbu propune un mecanism de plafonare a adaosului comercial la toate produsele agroalimentare, în funcție de nivelul inflației.

O nouă plafonare a adaosului comercial, în funcţie de inflaţie. Ministrul Agriculturii: „Consumul s-a redus cu 30%”|Foto: monitorulcj.ro

Scăderea substanțială a consumului afectează direct unitățile de procesare, care sunt pe pierdere, arată ministrul Agriculturii.

În acest context, Florin Barbu a anunţat că va prezenta un proiect prin care adaosul comercial să fie plafonat la 20% la toate produsele alimentare în cazul în care inflaţia este mai mare de 5%, cum e în prezent.

Consumul de alimente a scăzut cu 30%. Ministrul Agriculturii propune plafonarea adaosului comercial, în funcție de inflație.

Într-un interviu la Antena 3CNN, ministrul a semnalat reducerea consumului de alimente cu „aproape 30%”, cu un impact major asupra industriei de profil.

„Când aceste unităţi de procesare nu realizează volumele necesare, merg în pierdere. Pentru că au foarte mulţi angajaţi, aceste unităţi de procesare mari nu se opresc, merg 24 din 24, iar atunci când nu au volumele necesare, pe care să le realize în aceste unităţi de procesare, sigur, merg pe pierdere”, a spus Florin Barbu la Antena3CNN.

Noua schemă de plafonare va interveni asupra inflației, a mai precizat ministrul Agriculturii:

„În momentul de faţă, inflaţia cred că a ajuns undeva la 10%. Am luat o decizie şi voi prezenta săptămâna viitoare.(...) Nu mai intervin în piaţă. Intervin asupra inflaţiei, cu un mecanism foarte simplu. Sigur, va fi un act normativ. Atunci când inflaţia este peste 5%, se face o plafonare a adaosului comercial, dar la toate produsele agroalimentare, nu numai la cele de bază, pentru că acel adaos comercial practicat pe alimentele de bază s-a dus pe alte produse agroalamentare”, a declarat Florin Barbu.

„În cazul în care inflaţia este sub 5%, piaţa rămâne liberă”, a afirmat ministrul, precizând că vrea să plafoneze adaosul comercial la 20% doar în cazul unei inflaţii mari.

Actualul mecanism de plafonare a adaosului comercial la produsele agroalimentare va expira la 31 martie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: