Vreme rece cu maxime de 3 grade, vânt și ninsori în zonele montane

Vremea se răcește semnificativ, iar maximele termice nu vor depăși 3 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru luni, 16 februarie| Foto: monitorulcj.ro

Luni, 16 februarie, vremea va continua să se răcească în urma scăderilor de temperatură.

Cerul va avea înnorări, iar pe parcursul serii și noaptea se vor semnale precipitații mixte. La munte va ninge, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare și viteze la rafală de 45…55 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între -6 și 11 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -10 și 3 grade Celsius. Izolat se va semnala ceață și vor fi condiții de polei.

În Cluj, după o noapte cu temperaturi negative, dimineața va fi una friguroasă, iar maximele zilei nu vor depăși 3 grade Celsius. Minima termică va indica -3 grade Celsius, iar vântul va avea intensificări, mai ales în zonele montane ale județului.

În general, cerul va fi preponderent senin, cu înnorări periodice persistente, însă cu șanse reduse de precipitații.

În zilele următoare temperaturile vor crește puțin până la 5 – 6 grade Celsius, însă valorile termice nocturne vor fi negative.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: