Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, victorie importantă la Dubai. Româncele merg în optimile probei de dublu

Perechea formată din Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse a început cu dreptul participarea la turneul Dubai Duty Free Tenis Championships, și s-au calificat în optimile de finală ale probei de dublu.

Cele două românce s-au impus duminică în fața cuplului Asia Muhammad (SUA) și Erin Routliffe (Noua Zeelandă), cap de serie cu numărul șase, după un meci echilibrat, încheiat în două seturi: 6-4, 7-6 (7-1). Partida a durat o oră și 41 de minute, notează Agerpres.ro.

Grație acestui succes, Cristian și Ruse și-au asigurat un premiu de 17.200 de dolari și 120 de puncte WTA în clasamentul de dublu. În faza următoare, româncele vor juca împotriva perechii care se va impune în duelul dintre Alexandra Panova / Diana Șnaider și Irina Hromaceva / Aldila Sutjiadi.

Româncele sunt prezente și pe tabloul de simplu al competiției din Emiratele Arabe Unite. Cîrstea va debuta contra jucătoarei belaruse Aleksandra Sasnovici, iar Jaqueline Cristian o va înfrunta pe canadianca Victoria Mboko, cap de serie numărul 11, iar Gabriela Ruse, venită din calificări, va avea un test dificil în primul tur, împotriva americancei Emma Navarro, a 14-a favorită a turneului.

