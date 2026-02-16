„Locomotiva” CFR-ului, la 40 de ani! Începutul poveștii lui Ciprian Deac în Gruia, rememorată prin ochii unui fost coleg: „Un copil foarte timid și zâmbitor” | EXCLUSIV

Ciprian Deac, veteran și unul dintre cei mai importanți jucători de la CFR Cluj, își sărbătorește astăzi ziua de naștere.

Ciprian Deac are peste 500 de meciuri în tricoul CFR-ului | Foto: DAVID PASARIS (C) / AGERPRES FOTO

40 de ani de viață, 22 de carieră și 17 în care a îmbrăcat tricoul CFR-ului. Aceasta este, pe scurt, descrierea care îl portretizează cel mai bine pe Ciprian Deac. În Gruia a cucerit șapte titluri de campion, trei Cupe și patru Supercupe, iar cele peste 500 de meciuri în care a îmbrăcat tricoul vișiniu l-au transformat într-o legendă a clubului.

Născut la Dej, în județul Cluj, micul Ciprian a început fotbalul la echipa locală, Unirea și a mai trecut pe la Gloria Bistrița înainte de a ajunge la CFR. În 2005, șefii de atunci ai echipei feroviare, Árpád Pászkány și Iuliu Mureșan, au demarat o campanie de transferuri impresionantă în ascensiunea grupării.

Printre ei s-a numărat și Deac, însă nici prin gând nu le-a trecut că această mutare avea să schimbe atât de mult destinul clubului. În 2008 a fost cedat la Oțelul Galați, sub formă de împrumut, iar în 2010 nemții de la Schalke au pus pe masă trei milioane de euro în schimbul său.

Un sezon a petrecut în Germania, a îmbrăcat apoi tricoul Rapidului pentru o ediție, iar în 2012 a revenit la Cluj. Avea să plece din nou, trei ani mai târziu, pentru o scurtă experiență în Kazahstan, însă în 2017 a revenit aproape de casă și joacă din nou pentru CFR.

Parcursul său în fotbal n-a rămas neobservat. A bifat 26 de selecții pentru echipa națională, pentru care a debutat în 2010 și a reușit să marcheze 4 goluri. Deac a fost un model atât pentru jucătorii tineri din vestiarul de acum al CFR-ului, însă caracterul său i-a impresionat și pe străinii ajunși în Ardeal.

„Înseamnă seriozitate, disciplină și performanță”

Dublu campion al României cu CFR în 2008 și 2010, Tony da Silva (45 de ani) a ajuns în țara noastră în 2007. Fundaș portughez cu naționalitate franceză și actualmente antrenor, Tony l-a avut coleg pe Deac timp de trei sezoane. Deși mijlocașul se afla atunci la începutul carierei, modul în care se prezenta la antrenamente era de-a dreptul impresionant.

„Îl văd ca pe un profesionist desăvârșit și un reper de constanță. Pentru fotbalul românesc, Deac înseamnă seriozitate, disciplină și performanță la nivel înalt pe termen lung. Este genul de jucător care ridică standardele într-un vestiar și arată că succesul vine din muncă zilnică.

Prima imagine care îmi vine în minte este de un copil foarte timit, zâmbitor, care a luptat și a câștigat respectul nostru prin modul în care se pregătea la antrenamente: mereu concentrat, atent la detalii și cu o intensitate care îi molipsea și pe ceilalți. Era genul de lider tăcut, nu vorbea mult, dar dădea tonul prin exemplul personal.”, a spus Tony, într-un interviu acordat pentru monitorulcj.ro.

Tony și Deac au fost colegi la CFR între 2007 și 2010 | Foto: MIRCEA ROSCA (C) AGERPRES/ FOTO

La 40 ani, aflat în ultimul contract cu CFR, Deac încă este primul la antrenamentele echipei și ultimul care părăsește baza din Gruia. Vârsta la care a ajuns să evolueze îl impresionează pe fostul antrenor de la Poli Iași.

„Sincer, nu mulți credeau că va menține nivelul atât de sus atât de mult timp, dar cunoscându-i mentalitatea și modul în care se îngrijește, nu e chiar o surpriză. A demonstrat că profesionalismul poate prelungi cariera la cel mai înalt nivel.”

„Un moment delicat, dar el a rămas profesionist”

La începutul acestui an, Deac a fost protagonistul unui moment mai puțin așteptat de fanii echipei. Antrenorul CFR-ului, Daniel Pancu, a decis să nu conteze pe serviciile sale în cantonamentul din Spania. Astfel, fotbalistul a rămas să se pregătească separat, la Cluj, alături de jucătorii de care clubul încerca să se despartă.

„Din exterior, a părut un moment delicat, mai ales pentru un jucător cu statutul lui. Totuși, astfel de decizii țin de strategia clubului. Important este că Deac a rămas profesionist și a gestionat situația cu maturitate, ceea ce spune multe despre caracterul lui.

De la el mi-a rămas în minte un lucru: „munca zilnică bate talentul dacă talentul nu muncește”. Este o lecție simplă, dar extrem de valoroasă, mai ales pentru jucătorii tineri.”, a comentat Tony situația în care a fost pus fostul său coleg.

506 meciuri are Deac la CFR Cluj

106 goluri a marcat de-a lungul carierei, dintre care 90 au fost pentru formația din Gruia

118 pase decisive a furnizat mijlocașul în timpul perioadei de la CFR

