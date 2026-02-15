Majorarea taxelor UBB va fi realizată în etape și nu va depăși 6.500 de lei pe an

Studenții Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) nu vor fi afectați de majorarea taxelor de admitere și școlarizare începând cu acest an universitar, potrivit unui anunț oficial al instituției. Conducerea universității precizează că eventualele creșteri vor fi aplicate etapizat și doar studenților care vor fi admiși începând din toamna acestui an.

Majorările sunt prevăzute de cadrul legal și de contractul instituțional încheiat între Ministerul Educației și Cercetării și universitățile publice din România, iar motivele care au stat la baza acestora au fost discutate cu reprezentanții statutari ai studenților, atât la nivelul facultăților, cât și la nivelul conducerii UBB.

Conform propunerii care urmează să fie supusă votului Senatului UBB, texele de admitere și procesare, precum și cele de finalizare a studiilor, se vor majora începând cu anul universitar 2026-2027, iar taxele de școlarizare vor fi aliniate treptat la nivelul alocației bugetare din finanțarea instituțională (finanțare de bază și suplimentară), având ca valoare de referință minimă suma de 6.500 de lei. Creșterea se va face pe o perioadă de doi ani, cu aplicarea a minimum 50% din diferență în primul an, dacă va fi cazul.

În ceea ce privește admiterea, taxa de înscriere și procesare nu va depăși 400 de lei pentru candidații români și cei din statele UE/SEE, iar taxa maximă propusă pentru admiterea la doctorat este de 500 de lei. Instituția a mai anunțat că va menține în continuare prețurile reduse la cazare. Tarifele vor începe de la 140 de lei, și se vor aloca în continuare fonduri importante pentru burse și sprijin social.

În perioada 2023–2025, UBB a direcționat peste 20,6 milioane de lei pentru burse studențești și peste 17 milioane de lei pentru asistență socială, din bugetul propriu.

