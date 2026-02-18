Guvernul dă undă verde tăierilor din administrație. Care sunt domeniile exceptate de la reducerile de 10%?

Ministerul Dezvoltării a publicat, marți, proiectul de ordonanță de urgență privind tăierile din administrația centrală și locală. O serie de domenii vor fi exceptate de la reducerile de 10% pregătite de Guvern.

Ministerul Dezvoltării a publicat în transparență decizională proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile din administrație, în varianta agreată de coaliție.

„Măsurile propuse prevăd o administrație publică mai suplă și mai eficientă, mai multă descentralizare pentru autoritățile publice locale și sustenabilitate financiară pentru acestea. Prin aceste măsuri eficientizăm administrația publică centrală și serviciile publice oferite cetățenilor”, a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila, potrivit unei informări publicate de minister.

În administrația publică locală, măsurile propuse prevăd o reducere cu 30% din totalul posturilor aprobate, care va genera, la nivel național, o reducere de 10% a posturilor ocupate pe ansamblul autorităților administrației publice locale.

„În acest an tranzitoriu, autoritățile locale pot aproba diminuarea cheltuielilor de personal proporțional cu cheltuielile aferente numărului de posturi ocupate ce ar trebui desființate”, menționează sursa citată.

Conform proiectului de act normativ, se prevede o disciplină financiară mai bună și o reducere a cheltuielilor de personal pentru administrația publică centrală de 10%.

Fără reducerea de 10% în învățământ, cultură și sănătate, dar cu măsuri compensatorii

Conform deciziei coaliției, pentru sistemele de învățământ și cultură, pentru spitalele publice și serviciile publice de ambulanță, dar și pentru sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, proiectul pus în transparență decizională prevede excepție de la reducerea de personal, cu măsuri compensatorii.

Crește vârsta de pensionare pentru militari, se reduce sporul pentru doctorat în învățământ și salarizare după performanță în spitale

De exemplu, conform măsurilor propuse, ar crește vârsta de pensionare pentru militari, în sistemul de învățământ va fi redus sporul pentru doctorat, iar în sistemul sanitar, între altele, va fi introdus un nou sistem de clasificare a spitalelor și un sistem de salarizare după performanță.

„Reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calcul la efectuarea reducerii totale de 10%”, menționează Ministerul Dezvoltării.

Conform proiectului, măsurile vor fi aplicate de la 1 iulie.

Taxe, impozite și sancțiuni pentru construcțiile ilegale

De altfel, prin acest document, statul va avea posibilitatea să rețină din ajutoarele sociale taxele și impozitele neplătite, notează Antena3CNN.

Românii care construiesc ilegal vor fi sancționați. Impozitul pe clădirile construite ilegal se majorează pentru o perioadă de 5 ani cu 100%.

Măsuri la nivel local și central

La nivel local, proiectul prevede clarificarea și extinderea bazei de impunere pentru:

*impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, inclusiv pentru construcții ilegale.

*majorarea impozitului cu 100% pentru clădirile construite fără autorizație pentru 5 ani.

La nivel central, proiectul prevede reducerea personalului:

*6.102 de posturi de consilieri personali;

*reducerea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului.

*reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi de la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

*reducerea personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori.

Limitarea salariilor

*plafonarea salariului președintelui ANRSC

*limitarea salariilor din subordonatele MDLPA prin grile de salarizare.

*reducerea numărului de membrii ai consiliului de administrație pentru ANCPI, precum și pentru ANL

Cel mai probabil, ordonanțata de urgență ar putea fi adoptată săptămâna viitoare.

