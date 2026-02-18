Problemele clujenilor, ascultate de prefectul județului, Maria Forna. Cum puteți intra în audiență?

Prefectul Clujului, Maria Forna a primit în audiență, miercuri, 18 februarie 2026, cetățenii din județ.

Clujenii, în audiență la prefectul Maria Forna | Foto: Facebook, Instituția Prefectului - Județul Cluj

Prefectul Maria Forna a susținut astăzi, 18 februarie 2026, la sediul Instituției Prefectului, sesiunea săptămânală de audiențe cu cetățenii.

Cetățenii, în audiență la prefectul Clujului

Activitatea reprezintă o modalitate importantă prin care Instituția Prefectului asigură o legătură directă și eficientă între administrația publică și comunitate.

În cadrul audiențelor, prefectul Maria Forna a ascultat cu atenție problemele, solicitările și sugestiile prezentate de cetățeni, care au vizat ordinea publică, fondul funciar precum și probleme de ordin social. Participarea cetățenilor la audiențe este esențială pentru o guvernare deschisă și responsabilă, iar disponibilitatea prefectului Maria Forna de a se întâlni direct cu aceștia subliniază importanța dialogului constructiv dintre autorități și comunitate.

Prefectura Cluj a transmis că problemele ridicate în cadrul audiențelor vor fi analizate cu prioritate și se vor întreprinde demersurile necesare pentru soluționarea lor.

Cum puteți intra în audiență la prefectul Clujului?

„Le mulțumesc cetățenilor care se prezintă la audiențele susținute, pentru încrederea acordată și pentru deschiderea de a semnala problemele cu care se confruntă. Dialogul direct cu cetățenii este esențial pentru o administrație responsabilă. Îmi reafirm întreaga disponibilitate de a oferi sprijin și de a identifica soluții legale și eficiente și în perioada următoare, în beneficiul comunității județului Cluj”, a declarat prefectul județului Cluj, Maria Forna, citată într-un comunicat oficial al instituției pe care o conduce.

Solicitările de audienţă se fac fie în scris, la sediul Instituţiei Prefectului (Strada Nicolae Cristea, Nr. 28) în zilele de luni - joi, între orele 08.00 - 16.30 și vineri, între orele 8.00 - 14.00, la telefon: 0264 591 043 sau 0264 503 336, sau prin poştă electronică (e-mail) la adresa cabinet@prefecturacluj.ro.

