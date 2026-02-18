Va pierde România peste 230 de milioane de euro din PNRR din cauza amânării reformei pensiilor speciale? Bolojan: „În două-trei săptămâni vom afla dacă am pierdut fondurile”.

România a depășit termenul stabilit de Comisia Europeană pentru reforma pensiilor speciale și ar putea pierde 231 de milioane de euro. „În două-trei săptămâni vom afla dacă am pierdut fondurile”, spune premierul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că imediat ce proiectul privind pensiile magistraților va deveni lege, prin promulgare și publicare în Monitorul Oficial, Guvernul va continua dialogul cu Comisia Europeană, astfel încât România să nu piardă cele 230 de milioane de euro, granturi din PNRR, fonduri aferente acestui jalon.

El a răspuns astfel întrebat ce urmează după decizia CCR în privința Legii pensiilor magistraților.

„După această decizie, în condiții normale, proiectul de lege ar trebui promulgat, iar în condițiile în care proiectul va deveni lege, primul lucru pe care-l vom face este să continuăm dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene, în așa fel încât să încercăm să nu pierdem cei 230 de milioane de euro care au fost reținuți din granturile pe care România trebuia să le primească din fondurile europene. Asta, pentru că aveam un termen de îndeplinire a acestui jalon, la sfârșitul lunii noiembrie anul trecut, dar datorită amânărilor care au fost făcute, datorită primei decizii a Curții, așa cum știm, suntem în situația în care am depășit acest termen”, a afirmat Ilie Bolojan într-o intervenție telefonică la Digi 24, citate de Agerpres.ro

Premierul a adăugat că guvernanții vor face tot ce ține de ei pentru a recupera această sumă de bani, care înseamnă niște investiții importante pentru România.

Bolojan a precizat că la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, România ar urma să afle dacă banii din PNRR aferenți jalonului privind pensiile magistraților sunt sau nu pierduți.

„Acest lucru ar trebui să se întâmple, probabil, în două-trei săptămâni după ce ar apărea legea în Monitorul Oficial, deci, estimez că pe finalul lunii februarie, începutul lunii martie, anul acesta”, a spus el

Reforma pensiilor magistraților este unul dintre jaloanele restante din cererea de plată numărul 3, iar statul român a avut termen până în 28 februarie 2025 pentru adoptarea modificărilor legislative. CCR a decis, miercuri, că proiectul de modificare a pensiilor magistraților este constituțional, însă decizia a venit după cinci amânări succesive.

