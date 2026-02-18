Fetiță de 9 ani, violată în Apahida de un „om de încredere”. Ce i-a făcut bărbatul care a fost arestat preventiv?

O fetiță în vârstă de doar 9 ani a fost violată în Apahida de către bărbatul care trebuia să o îngrijească, nu să o traumatizeze cu fapta lui oribilă.

O minoră de 9 ani a fost violată în Apahida | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Totul s-a întâmplat în prima zi a lunii februarie 2026, aproximativ la miezul nopții, când bărbatul în vârstă de 38 de ani a comis fapta.

Ce i-a făcut violatorul fetiței de 9 ani în Apahida?

„În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în data de 01.02.2026, în jurul orei 00.00, aflându-se în locuinţa situată în localitatea Apahida, jud. Cluj, prin constrângere şi profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra şi de a-şi exprima voinţa, a exercitat asupra persoanei vătămate minore, în vârstă de 9 ani, aflată temporar în îngrijirea acestuia, acte de natură sexuală (inclusiv un act sexual oral)”, a transmis Parchetul de pe Lângă Judecătoria Cluj-Napoca, într-un comunicat remis monitorulcj.ro pe e-mail-ul redacției, miercuri, 18 februarie 2026.

Inițial, în prima comunicare oficială a Parchetului, erau menționatE specific faptele pentru care era acuzat bărbatul, fapte greu de reprodus public cu excepția unor canale de internet „specializate”.

Judecătorul de drepturi și lubertăți a dispus, astăzi, 18.02.2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile a violatorului.

Foto: DepositPhotos.com

