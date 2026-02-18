Putin cere anularea deciziei NATO de la București: Moscova vrea să blocheze extinderea alianței

Condiții dure impuse de Rusia lui Putin în cadrul negocierilor de pace cu SUA și Ucraina. Moscova cere anularea deciziei de la Summitul NATO desfășurat la București în 2008.

Discuțiile dintre ucraineni, ruși și americani s-au încheiat miercuri dimineață la Geneva.

În cadrul negocierilor, Rusia a pus condiții dure pentru pacea din Ucraina.

Rusia a făcut presiuni asupra NATO pentru a garanta oficial că alianța nu se va extinde spre est, a declarat Ambasada Rusiei în Belgia, în contextul discuțiilor în curs care vizează încheierea războiului din Ucraina.

Moscova dorește, de asemenea, să anuleze decizia Summitului de la București din 2008, potrivit căreia Ucraina și Georgia s-ar putea alătura în cele din urmă alianței, scrie Kyiv Post.

„Toate promisiunile verbale făcute de NATO în trecut cu privire la neextindere au fost uitate sau ignorate în mod convenabil atunci când le-a convenit”, a declarat anonim un purtător de cuvânt al ambasadei ruse pentru ziarul Izvestia, citând asigurările date Uniunii Sovietice în timpul reunificării Germaniei.

Putin a acuzat în repetate rânduri Occidentul că „trădează” Rusia prin încălcarea promisiunilor de a nu extinde NATO spre est.

În același timp, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat anul trecut că Rusia nu are niciun cuvânt de spus în privința aderării Ucrainei la alianță.

„Rusia nu are drept de vot și nici drept de veto asupra cine devine membru NATO”, a spus el, adăugând că aderarea necesită aprobarea unanimă a tuturor statelor membre.

Negocieri trilaterale „dificile”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că negocierile de la Geneva dintre Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite, sunt 'dificile' și a acuzat Moscova că încearcă să facă astfel încât discuțiile „să treneze”, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

De asemenea, el a spus că participarea Europei la discuțiile trilaterale de la Geneva, care vizează încheierea conflictului din Ucraina, este „indispensabilă” pentru a asigura acorduri „realizabile”.

