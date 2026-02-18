Jaqueline Cristian, eliminată de la Dubai!

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a fost învinsă de rusoaica Mirra Andreeva, cu 7-5, 6-3, miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (

Jaqueline Cristian / Foto: Jaqueline Cristian Facebook

Meciul lui Jaqueline Cristian (27 ani, 39 WTA) s-a încheiat după o oră și 42 de minute, la primul său duel cu Andreeva (18 ani, 7 WTA), deținătoarea titlului la Dubai.

Pentru parcursul de până acum, Cristian va fi premiată cu un cec de 49.250 de dolari și 120 de puncte WTA.

Jaqueline Cristian este calificată și în sferturile de finală ale probei de dublu, alături de Gabriela Ruse. Tot miercuri, Sorana Cîrstea va juca în optimi la simplu cu filipineza Alexandra Eala.

