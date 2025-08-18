România riscă să rămână fără cele 37 de trenuri electrice: producătorul poate rezilia contractul din cauza penalităților uriașe

Din 37 de trenuri electrice Coradia Stream produse de Alstom, doar patru au fost livrate României. Între timp, producătorul ia în considerare opțiunea rezilierii contractului din cauza penalităților de întârziere.

Până la finalul anului trecut, România trebuia să primească 20 din cele 37 de trenuri electrice produse de Alstom.

La finalul lui februarie 2025, totalul penalităților pentru nerespectarea graficului de livrare a celor 37 de trenuri noi Coradia Stream se ridicau la 248,837 milioane de lei (49,767 milioane de euro), fără TVA, potrivit datelor ARF.

România riscă să rămână fără cele 37 de trenuri electrice: penalitățile uriașe pot duce la rezilierea contractului de livrare

Victimele colaterale ale disputei dintre producătorul Alstom, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și consultantul Egis sunt românii.

„A existat o singură pauză în acest conflict: când politicienii s-au tras în poze cu primul tren în 2024, fix în buza alegerilor”, semnalează Asociația Pro Infrastructura (API) într-un mesaj publicat duminică pe pagina de Facebook.

La finalul lui martie 2025, întârzierea acumulată în livrarea ramelor era de 439 de zile.

„Adică o corecție de vreo 266 milioane de lei, aproximativ 11% din valoarea contractului”, notează specialiștii în infrastructură.

Licitația a fost lansată în aprilie 2020, însă semnarea contractului s-a făcut abia la final de martie 2022, după numeroase contestații și bătălii în instanță.

În condițiile în care celelalte 17 trenuri (din totalul celor 37 contractate de ARF) fac parte dintr-un contract subsecvent, până la sfârșit de 2024 în România trebuiau să ajungă toate cele 20 de unități.

„Merită Alstom penalități? În opinia noastră da, fiind justificate de întârzieri. Doar că noi estimăm doar pentru aproximativ 3 luni. Unde s-au pierdut celelalte zile? Avem un caiet de sarcini modificat pe parcursul licitației ca să permită și trenuri neomologate, noi. Nu vorbim de un produs standard, «de pe raft». Însă nu a fost ajustat și calendarul de livrări ca să includă și perioada de probe care nu este una fixă, bătută în cuie.”, susține Asociația Pro Infrastructura.

În opinia experților, în cazul acestui contract au existat și motive obiective, „de forță majoră”, care au dus la întârzieri, precum pandemia sau războiul din Ucraina care au afectat semnificativ fluxurile de aprovizionare.

„Poți sta după o componentă și un an”, explică sursa citată.

În toamna anului trecut, termenul contractual pentru trenurile electrice a fost extins până în ianuarie 2026.

Specialiștii în infrastructură atenționează asupra riscurilor de reziliere a contractului din cauza penalităților în creștere.

„Riscurile? Pe bună dreptate, Alstom amenință cu rezilierea. Nefiind o organizație de caritate, rupe contractul dacă penalitățile depășesc costul rezilierii. Consecința: rămânem cu 4 trenuri fără mentenanță să ne spălăm pe cap cu ele, iar ministrul triumfător ne va spune că am înfrânt străinii. Mai grav, mulți producători vor sta departe de viitoarele licitații, fără garanții financiare solide”, transmite API.

ARF: Un nou tren electric a fost livrat către România

Autoritatea pentru Reformă Feroviară a anunțat, luni, că o delegație a ARF a efectuat săptămâna trecută o vizită tehnică la fabrica de material rulant Alstom din localitatea Bautzen, Germania.

Principalele obiective ale acestei vizite au vizat finalizarea Testelor de Acceptare în Fabrică (FAT) pentru rama electrică interregională Coradia Stream - unitatea TS05, inspectarea capacităților de construire a ramelor Coradia Stream și prezentarea stadiului producției din fabrică pentru proiect.

Astfel, potrivit sursei citate, o nouă ramă electrică a fost livrată României.

„La câteva zile după finalizarea testelor FAT și semnarea documentului aferent, Alstom a expediat rama electrică TS05 către România, urmând a fi recepționată de către ARF și predată spre exploatare la operatorul național de transport feroviar de călători”, informează Autoritatea pentru Reformă Feroviară prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Valoarea totală a contractului pentru achiziția celor 37 de trenuri Coradia Stream și a serviciilor de mentenanță aferente acestora pentru o perioadă de 15 ani se ridică la un total de aproape 2,422 miliarde lei, fără TVA.

Rutele ce vor fi deservite de ramele electrice de lung parcurs sunt: București Nord - Constanța, București Nord - Brașov - Arad - Timișoara, București Nord - Brașov - Cluj, București Nord - Brașov - Deda - Cluj, București Nord - Brașov, București Nord - Iași, București Nord - Suceava, București Nord - Galați, București-Nord - Craiova - Târgu Jiu- Petroșani - Simeria, București-Nord - Craiova - Timișoara-Arad, Cluj - Timișoara, Cluj - Suceava - Iași.

