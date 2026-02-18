Acces pietonal, integrarea Canalului Morii și noi facilități în centrul comunitar multifuncțional, printre propunerile de extindere a parcului Farmec și reactivarea bazei sportive

Clujenii au venit cu propuneri și idei sustenabile în cadrul dezbaterii publice pentru extinderea parcului Farmec.

Extinderea parcului Farmec și reactivarea bazei sportive, inclusiv realizarea unui centru comunitar multifuncțional a generat idei și propuneri din partea clujenilor în cadrul dezbaterii organizate marți de Primăria Cluj-Napoca la Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor.

În cadrul dezbaterii organizate sub egida Centrului de Inovare și Imaginație Civică (CIIC), proiectantul a prezentat variantele inițiale de concept pentru extinderea parcului Farmec și reactivarea bazei sportive, incluzând realizarea unui centru comunitar multifuncțional.

Participanții au formulat observații și sugestii privind accesibilitatea pietonală, integrarea cu strada București și Canalul Morii, componenta sportivă, funcțiunile centrului comunitar, precum și soluțiile de sustenabilitate propuse.

De asemenea au fost discutate aspecte ce țin de regulamentul de utilizare, limitarea zgomotului, accesul la apă și calitatea apei, precum și despre îmbunătățirea proceselor participative.

„Extinderea parcului Farmec cu modernizarea bazei sportive se încadrează în strategia orașului pe ceea ce înseamnă componenta verde și nepoluantă la care cu toții ținem atât de mult pentru a crește calitatea vieții la Cluj. Acest concept de verde și nepoluant răspunde răspunde unde altei nevoi, de multiplicare a spațiilor verzi și a locurilor de joacă și de agrement.

Pentru noi, mobilitatea de mișcare, de sport este o dimensiune esențială, care se leagă cu o temă de maximă actualitate de astăzi: ce le oferim tinerilor? Încurajarea tinerilor să facă mișcare prin orice mijloc posibil – și Primăria încurajează prin voucherele sportive pentru toți elevii din clasa a III-a să se poată înscrie la un club sportiv – continuă în această direcție. Inclusiv baza sportivă din zona Farmec va răspunde unui asemenea scop.

Al doilea obiectiv esențial pentru Cluj este dimensiunea inovatoare și participativă: vreau să felicit echipele impicate în acest proiect pentru că gândesc în spiritul unui oraș participativ. Este una din cheile câștigătoare ale acestui oraș. Avem o resursă extraordinară de inovare, de talent, de oameni care au expertiză în diverse domenii și care trebuie adusă în folosul cetății.

În spiritul unei dezbateri critice, putem avea îmbunătățiri ale unuia asemenea concept și timp de o lună de zile proiectul va fi supus atenției publice, inclusiv spre vot, pentru a vedea opțiunile cetățenilor, după care se trece la treabă: implementăm ceea ce oamenii decid pe baza propunerii specialiștilor”, a declarat primarul Clujului Emil Boc în deschiderea dezbaterii publice.

Mecanismul pilot continuă cu votul online

Evenimentul a marcat lansarea unui mecanism pilot de participare publică dedicat acestui proiect, iar dezbaterea a reprezentat etapa a doua din cadrul proiectului. După întâlnirea de consultare publică, conceptul se aliniază cu propunerile ce pot fi integrate în dezvoltarea ulterioară a proiectului.

Mecanismul pilot de participare publică continuă apoi cu etapa de vot online.

Integrarea propunerilor formulate și alegerea variantei cu cele mai multe opțiuni

Datorită volumului mare de idei și sugestii primite, etapa de vot se devansează cu câteva zile, pentru a da timp echipei care a realizat conceptul să actualizeze planșele și detaliile.

Variantele de concept vor putea fi consultate pe platforma clujnapoca2030.ro, acolo unde va avea loc și votul. Varianta care va întruni cel mai mare număr de opțiuni va sta la baza continuării procedurilor tehnice și administrative, în conformitate cu legislația în vigoare. Primăria va anunța public pe canalele de comunicare noua perioadă în care cetățenii își vor putea exprima opțiunea online.

Demersuri administrative și vot în Consiliul Local

Ulterior votului, vor începe demersurile administrative pentru obținerea documentelor necesare pentru demararea proiectului. Apoi, întreaga documentație va fi supusă votului Consiliului local, iar ulterior se va proceda la demararea licitației pentru proiectare și execuție.

Acest proces are caracter experimental, fiind pentru prima dată când Primăria Cluj-Napoca aplică un mecanism structurat care combină informarea publică, dezbaterea și votul online asupra unui concept de amenajare urbană. Rezultatele și lecțiile învățate vor fi analizate în vederea îmbunătățirii și eventualei extinderi a acestui instrument de participare și la alte proiecte ale municipiului.

Centrul de Inovare și Imaginație Civică al primăriei primește în continuare idei și propuneri pe adresa de e-mail imaginatiecivica@primariaclujnapoca.ro

